La magia di “Natale in tutti i sensi” sta per avvolgere il paese di Fondo

La magia del Natale sta per avvolgere il paese di Fondo. In cima alla Val di Non è tutto pronto per la 4a edizione di “Natale in tutti i sensi”, iniziativa curata dall’associazione “Idee di Fondo” che raggruppa i commercianti del paese e può contare su 34 associati.

“Natale in tutti i sensi” non è il solito mercatino di Natale, si tratta di una manifestazione che offre la possibilità di scoprire il Natale della Val di Non nella sua dimensione più autentica.

Per l’occasione il borgo noneso si trasformerà infatti in un villaggio mercato dall’atmosfera intima e suggestiva, dove si potranno gustare i sapori tipici del luogo e sentire nell’aria i profumi della tradizione natalizia. Ma anche toccare con mano le realizzazioni degli artigiani locali, ascoltare le canzoni di Natale e non solo, ammirare il borgo in una veste unica: un Natale emozionante da godersi con tutti e cinque i sensi.

L’idea dei commercianti è quella di puntare proprio sulla diversità rispetto ai soliti mercatini, sulla qualità dei loro prodotti , della loro offerta e delle attività proposte, oltre che sulla delicatezza dell’atmosfera che il paese di Fondo è in grado di regalare in questo periodo. Per incuriosire e affascinare la gente del posto, ma anche coinvolgere i turisti che scelgono di visitare un mercatino diverso, più raccolto e dal sapore nostrano.

Ricca e variegata, come da trazione, l’offerta della rassegna, che vedrà il culmine nell’atteso appuntamento di domenica 5 gennaio con la 47a edizione de “La Ciaspolada”, gara che quest’anno sarà in notturna e transiterà anche dalle parti del mercatino.

Il paese sarà addobbato con luci e allestimenti, ci saranno prodotti da acquistare, stand gastronomici, simpatiche attività per bambini e famiglie e la possibilità di essere trainati da una carrozza o di fare un giretto su un pony.

E poi si potrà partecipare a divertenti spettacoli, ballare in compagnia con lo Zumba Flash Mob e assistere agli showcooking a cura dei migliori chef della Val di Non.

L’inaugurazione si terrà sabato prossimo, 7 dicembre, alle 11 e il mercatino sarà aperto tutti i weekend di dicembre dalle 10 alle 19, ma anche giovedì 12 dicembre, con i canti di Natale e la tradizionale festa di Santa Lucia che partirà dall’omonimo colle e arriverà nella piazza con doni per tutti i bambini, lunedì 30 e martedì 31 dicembre per vivere un lungo weekend di Capodanno, e lunedì 6 gennaio con la gara promozionale di orientamento con le ciaspole.

Il presidente dell’associazione “Idee di Fondo”, nonché assessore al commercio e al turismo del Comune di Fondo, Roberto Graziadei si dice soddisfatto di una proposta in crescita che vede di anno in anno aumentare la partecipazione e l’interesse.

“Natale in tutti i sensi è una manifestazione pensata in maniera un po’ differente rispetto ai classici mercatini, puntando più sul contorno piuttosto che sull’aspetto meramente commerciale – spiega –. Per noi è un motivo d’orgoglio riuscire a dar vita a un mercatino che ospita esclusivamente espositori locali e produttori diretti che sono in grado di mantenere intatto il fascino dell’iniziativa. Il nostro intento è quello di rendere accogliente il paese e far passare dei momenti lieti alle famiglie”.

Quest’anno le “baite” saranno una quindicina e saranno tutte gestite, come evidenziato dal presidente di “Idee di Fondo”, da attività o produttori della zona.

“Non è così scontato che gli espositori locali aderiscano e si rendano disponibili – sottolinea Graziadei –. Questo è un aspetto fondamentale, che ci distingue dalle altre proposte simili. Vorrei quindi ringraziare coloro che hanno deciso di prender parte all’iniziativa, siamo un gruppo affiatato e questo fa sicuramente la differenza”.

L’inaugurazione, come detto, sarà sabato prossimo alle 11. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, sarà possibile fare dei giri gratuiti sui pony o in carrozza, ma anche degustare lo strauben a cura della Pro Loco di Fondo. Il tutto accompagnato dalla musica live a partire dalle 15.30.

Domenica 8 dicembre, invece, oltre all’esperienza da vivere sui pony o in carrozza, alle 15 si potrà assistere allo showcooking dello chef Thomas del ristorante “Al Canyon R&B” di Fondo. Ci saranno poi il concerto del coro di montagna e la castagnata (ore 16.30) a cura di Birra Fon.