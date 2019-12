Il Questore Garramone in visita ai Mercatini: “Più sicurezza per la città anche durante le Feste”

L’impegno per la sicurezza a Trento da parte delle forze dell’ordine continua anche e soprattutto durante il periodo delle festività nel capoluogo.

Oggi pomeriggio, la visita del Questore Garramone ai mercatini di Natale in piazza Fiera ha piacevolmente sorpreso cittadini e turisti. Assieme a lui anche il portavoce della Questura di Trento Salvatore Ascione e il Commissario del Governo Lombardi accompagnati da rappresentanze di Carabinieri, Polizia Municipale e Guardia di Finanza oltre che, ovviamente, della Polizia di Stato.

Una passeggiata tra le bancarelle per portare la testimonianza di una presenza importante per la città, tra una stretta di mano ai turisti e un saluto ai commercianti e perché no, anche cogliendo l’occasione per ammirare le splendide esposizioni che come ogni anno affascinano le migliaia di visitatori che arrivano in Trentino per il periodo natalizio.

Pubblicità Pubblicità

Già prima dell’inizio della manifestazione era stato predisposto un piano di sicurezza rafforzato che prevede controlli con personale in divisa ma anche agenti di Squadra mobile e Digos in borghese, per le attività di indagine e di prevenzione.

“Per la sicurezza dei mercatini in particolare – ha sottolineato Garramone – abbiamo fatto una serie di incontri congiunti presso il Commissariato del Governo durante i quali sono state decise tutte le misure cosiddette di ‘Safety e Security’. Questo per evitare che vetture e automezzi possano entrare nell’area degli stand, e quindi per abbassare al minimo il rischio di possibili atti terroristici come è successo in altre realtà europee, nonché per promuovere un’azione dissuasiva nei confronti della microcriminalità, con l’ausilio di personale in divisa.

Un contingente in servizio che, ci tiene a sottolineare il Questore, non è composto solo dagli agenti della Polizia di Stato ma anche da personale appartenente all’Arma, alle Fiamme Gialle e ai Vigili urbani. Non manca l’attività di intelligence che “non è visibile ma che opera sia in previsione di eventuali attentati che per la prevenzione di reati predatori e spaccio di stupefacenti“.

Il consiglio per chi si appresta a visitare i mercatini e vuole farlo in tutta sicurezza è quello di prestare una maggiore attenzione individuale per non rimanere vittime di scippi o furti.

Pubblicità Pubblicità



“Invitiamo a visitare questi mercatini con serenità, perché essi rappresentano una bellissima e gioiosa realtà del nostro territorio. Rimane certamente, nonostante la Questura abbia predisposto giornalmente un servizio capillare per la sicurezza, l’invito all’accortezza e a una certa prudenza per evitare di rimanere vittime di piccoli reati.

C’è da dire che il tasso di episodi spiacevoli di microcriminalità rilevati nell’area del centro città in questo periodo è ridotta al minimo e di questo non possiamo che essere orgogliosi“, conclude Garramone.