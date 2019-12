“Den tra i presepi”: nelle corti del centro storico di Denno per ammirare oltre 200 natività

L’incanto dei presepi è tornato a pervadere il centro storico di Denno, che anche quest’anno farà da cornice alla tradizionale manifestazione “Den tra i Presepi”.

Sale l’attesa in bassa Val di Non per la 15esima edizione della mostra dei presepi, organizzata dall’associazione “Amici del presepe” in collaborazione con la Pro Loco, con il Comune e con le associazioni del paese.

Seguendo la mappa e i pastori lungo un suggestivo percorso tra le vie e le corti del centro del borgo noneso, i residenti e i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera magica, illuminata dai circa 200 presepi realizzati con materiali diversi da grandi e piccini, famiglie, scuole, gruppi e associazioni e provenienti da vari Paesi del mondo.

L’inaugurazione è in programma domani sera, giovedì 5 dicembre alle 18, in piazza Vittorio Emanuele con l’arrivo di San Nicolò.

Ma non è finita qui, perché gli appuntamenti a Denno per grandi e piccini nel periodo natalizio sono davvero tanti: dalla mostra al mercatino di Natale, dal concerto della corale Monteverdi alla caccia al tesoro tra i presepi, senza dimenticare il presepe vivente.

Novità assoluta di questa edizione sarà l’igloo con Babbo Natale a cura del gruppo “Amici del presepe”, mentre come di consueto la giornata di domenica 8 dicembre sarà dedicata al mercatino con operatori economici e hobbisti. A fine giornata non mancherà lo spettacolo in oratorio per i bambini “Babbo Natale alla corte del re”, in programma alle 17.

Sarà allestita anche quest’anno, inoltre, la mostra con circa 150 natività provenienti da vari Paesi del mondo: un viaggio alla scoperta di come culture differenti interpretano con tecniche e materiali diversi l’universalità della nascita del Salvatore. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 21.30 nella sala mostre in via Cesare Battisti.

La serie di appuntamenti si concluderà il 6 gennaio 2020 con la festa della Befana, che avrà dei doni per tutti i bambini.

L’idea degli organizzatori, che hanno sostanzialmente confermato il format degli anni passati, è quella di coinvolgere la comunità e passare qualche ora in compagnia, offrendo ai più piccoli delle divertenti opportunità di svago e socializzazione. E ai più grandi di incontrarsi, scambiarsi gli auguri natalizi e trascorrere dei piacevoli momenti tutti insieme.