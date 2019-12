Predaia, indetti due concorsi per la riqualificazione della piazzetta di Taio e di piazza Santa Croce a Coredo

Il Comune di Predaia ha indetto due concorsi di progettazione a procedura aperta in 2 gradi per la riqualificazione della “piazzetta” e spazi centrali dell’abitato di Taio e per la riqualificazione di piazza Santa Croce e spazi centrali di Coredo.

Il premio per il primo classificato di entrambi i concorsi è di 5.650 euro, mentre la scadenza delle iscrizioni per il 1° grado è fissata al 16 gennaio 2020.

Oggetto dei concorsi di progettazione è l’acquisizione, dopo l’espletamento del secondo grado, di due progetti con livello di approfondimento pari a quello di un “progetto di fattibilità tecnica ed economica” (progetto preliminare), con la conseguente individuazione dei soggetti vincitori a cui, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, affidare le fasi successive della progettazione.

In entrambi i casi il costo stimato per la realizzazione dell’opera è di 500 mila euro, al netto di oneri della sicurezza, spese tecniche e Iva.

La chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della documentazione amministrativa per il 1° grado sono previsti alle 12 di giovedì 16 gennaio 2020, mentre la chiusura del periodo per l’invio degli elaborati e documentazione amministrativa per il 2° grado è fissata alle 12 di martedì 31 marzo 2020.

Per la prima fase (preselezione) è richiesta la presentazione di un’idea progettuale. Questa proposta deve essere presentata in modo semplice e chiaro al fine di illustrare l’idea architettonica di fondo che il concorrente è intenzionato a sviluppare nella seconda fase.

I progetti presentati saranno valutati da una commissione giudicatrice.

Ai partecipanti ammessi al 2° grado del Concorso è richiesto lo sviluppo dell’idea progettuale presentata nel 1° grado.

I concorsi si concluderanno con una graduatoria di merito e con l’attribuzione dei premi: 1° classificato 5.650 euro; 2° classificato 900 euro; 3°, 4° e 5° classificato 500 euro.

I bandi di entrambi i concorsi e tutta la documentazione allegata sono consultabili e scaricabili sul sito internet www.comune.predaia.tn.it.