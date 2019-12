Fondo, lite in municipio tra una residente 75enne e un funzionario comunale: intervengono i Carabinieri

La stilista Margherita de Cles e l’artista Marcapiano presentano la mostra intitolata “Armocromia: arte e moda, un viaggio nel colore” che sarà allestita a Cles nelle sale recentemente restaurate di Palazzo Dal Lago in via Trento.

Ce ne parla personalmente Margherita de Cles, dell’Atelier La Cles Italian Fashion, in conferenza stampa tenutasi lunedì 2 dicembre: “A Cles non esistono spazi espositivi dedicati a giovani artisti, e Palazzo Dal Lago, nella location denominata ‘FAME Space’ è il posto adatto. Dopo la ristrutturazione il palazzo è stato aperto solo in occasione delle giornate FAI di primavera, ma sembrava giusto usufruire della parte dove i lavori sono stati completati, riservando questo spazio all’arte in tutte le sue espressioni, come arte e moda, arte e musica, arte e letteratura ecc.. Con l’artista Marcapiano abbiamo molte similitudini in comune, entrambe siamo amanti del colore, delle tinte accese e dei temi ispirati all’Oriente e all’India. La mostra, che aprirà i battenti venerdì 6 dicembre, sarà visibile al pubblico fino al 31 dicembre, ma dal 1° gennaio rimarrà aperta a disposizione degli allievi di varie scuole, come il Centro Moda Canossa e il Collegio Arcivescovile di Trento, ed estenderemo l’invito anche agli Istituti scolastici di Cles, onde permettere ai giovani di avvicinarsi alla moda e all’arte“.

Presente anche Erica Broilo, curatrice per l’artista Marcapiano, noto per il genere artistico ‘Astratto Figurativo Animato’. Originario di Mezzolombardo, ha preso parte ad esposizioni ed iniziative in territorio nazionale ed internazionale. Erica Broilo spiega: “La stilista Margherita de Cles e Marcapiano hanno un’affine forma d’arte, fatta di linee sinuose ed armoniose; tessuti e colori sono simili alla texture delle tele ed alle tinte usate dall’artista. Lui usa una tecnica innovativa di pittura ad olio su tela; spremendo il colore direttamente dal tubo sulla tela, e a mano libera, con un piccolissimo pennello crea una lavorazione eseguita con micro pennellate che risulta a vista simile alla seta ed al velluto, i tessuti usati dalla stilista. L’artista per questo evento presenterà quattro opere relative alle quattro stagioni, e la stilista de Cles, traendone l’ispirazione, relativamente ad ogni opera ha creato un abito. Questo evento sarà contornato musicalmente dai brani interpretati dalla soprano Francesca Bortoli accompagnata al pianoforte dal Maestro Leonardo Sonn. Anche il buffet sarà a tema orientale ed ispirato alle creazioni dei due artisti”.

Il Sindaco di Cles, Arch. Ruggero Mucchi riferisce che il Comune di Cles ha patrocinato questo evento senza esitazioni, dicendosi compiaciuto e riconoscente che un’artista che porta il nome del nostro paese, e che lavora a livello internazionale, abbia deciso di iniziare la sua attività a Cles. “Questo denota l’orgoglio di portare un nome dal passato storico, la famiglia che dà il nome alla borgata. E’ encomiabile mettersi a disposizione dei cittadini con iniziative atte a valorizzare Palazzo dal Lago, dove ha soggiornato persino Bartolomeo Bezzi, come si evince dall’iscrizione posta sulla facciata dell’edificio. L’Atelier La Cles diventa un cosmopolita punto di incontro artistico. Il patrocinio del Centro Culturale d’Anaunia dimostra come sia importante la collaborazione tra enti per promuovere arte e cultura a Cles e in Val di Non“.

‘Armocromia’ è patrocinato da: Comune di Cles, Centro Culturale d’Anaunia Casa de Gentili, Presidenza del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, Presidenza del Consiglio Regionale, FAME Space, Unimpresa Interational, Centro Moda Canossa, Museo Ugo Guidi Forte dei Marmi; è inoltre sponsorizzato da aziende locali, trentine e nazionali.

Orari e info: www.lacles.it – www.marcapiano.it

