Si addormenta nell’auto rubata. 26 enne denunciato per ricettazione

Ieri mattina a Vezzano alcuni residenti avevano notato un giovane immobile al posto di guida di un’auto.

Pensando che fosse colto da un malore, hanno deciso di allertare il 112.

All’arrivo delle forze dell’ordine si è scoperto che il giovane, un italiano di 26 anni, stava semplicemente dormendo, ma in un’auto rubata.

Pubblicità Pubblicità

Dopo aver chiesto al giovane i propri documenti e quelli dell’auto si è scoperto che la vettura era stata rubata mercoledì scorso a Vigolo Baselga.

Il ragazzo non è riuscito a darne una spiegazione valida e plausibile ed è stato accompagnato in caserma e denunciato in stato di libertà con l’accusa di ricettazione.

Pubblicità Pubblicità