Rovereto: artigianato e cultura in via Santa Maria con il market Take Hawaii di Impact Hub

La Chiesa di Sant’Osvaldo, in via Santa Maria, sta in questi giorni ospitando il market handmade Take Hawaii.

È sicuramente un’occasione imperdibile per chi è alla ricerca di sfiziosità e piacevoli tesori, magari anche particolari regali di Natale.

A questa fiera sono quindi esposte le creazioni di auto produttori.

Tale evento sicuramente rappresenta un punto di incontro e di scambio per i cittadini e gli artigiani.

A Take Hawaii ci sarà spazio anche per la cultura: intrattenimenti musicali e spettacoli faranno da contorno a questo ambiente già di per sé molto suggestivo. Sono quindi diverse le rarità che aspettano i turisti.

Impact Hub, l’ente organizzatore, si definisce come una rete internazionale di spazi e persone. Qui imprenditori e creativi possono dare spazio alla propria creatività e mettersi in gioco.

I professionisti possono così incontrarsi, collaborare, sviluppare idee e trarre ispirazione da un ambiente audace.

Impact Hub unisce diverse culture, da Amsterdan a Singapore, passando per San Francisco e molte altre città Europee questa rete è cresciuta esponenzialmente. 100 le location, 16 mila i membri. L’obiettivo è comune; quello di promuovere la cultura e l’arte, l’artigianato.

In questi giorni, perché questa sera terminerà l’evento, ci si sta contendendo una vasta gamma di gioielli, giocattoli, maglieria, cartoleria, arte, arredamento, illustrazione e molto altor.

L’arcipelago Impact Hub Trentino ha uno spazio di coworking innovativo e strutturato. Unisce persone di qualsiasi professione, background e cultura e le guida per sviluppare nuove idee. Vieni a visitare il nostro spazio e potrai toccare con mano i servizi e le potenzialità di Impact Hub.

Ieri Buonissimo ha allietato i visitatori con piatti tipici, dolci e brulè per scaldare i cuori. Dalle 16 dj set con Everest Parisi.