“RelAZIONI in azione”: un nuovo progetto in Val di Non per aiutare chi vive un momento di fragilità

“RelAZIONI in azione” è un progetto nato per mettere in contatto persone che vivono un momento di fragilità con famiglie o altre persone che hanno risorse ed energie da mettere a disposizione degli altri: ad esempio per accompagnare un anziano a fare una visita medica, oppure supportare un ragazzo a fare i compiti, invitare un bambino a fare una gita di famiglia, o anche semplicemente bere un caffè con una persona sola.

L’auditorium del Polo Scolastico di Denno ospiterà venerdì 13 dicembre alle 20.30 la serata informativa di presentazione di questo progetto importante e significativo.

Nel corso della serata ci sarà spazio anche per lo spettacolo teatrale “Play on” e per l’intervento di Lorenza Dallago, psicologa di Comunità.

L’iniziativa è promossa dalla Comunità della Val di Non, in collaborazione con le cooperative La Coccinella e Kaleidoscopio, e viene supportata da 7x7ComunInsieme. Si tratta di una proposta che ha l’obiettivo di promuovere la formazione di un gruppo di persone che si incontri circa una volta al mese, con la partecipazione dell’assistente sociale e di un’educatrice, per confrontarsi rispetto a bisogni concreti delle persone della loro comunità e organizzarsi per sostenere e attivare diverse forme di accoglienza.

