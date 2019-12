Giovedì al Teatro Sociale «una notte sbagliata»: il tentativo di sconfiggere la solitudine

“Miracoli dal cielo“, il commovente film con Jennifer Garner andato in onda ieri sera, ha raccontato la vera storia di Annabel Beam, una bimba miracolosamente guarita da una malattia cronica a seguito di una caduta.

A raccontare in un libro la storia della piccola Annabel è stata sua madre, Christy Beam. La donna, originaria del Texas, ha raccontato che sua figlia soffriva di una malattia rara dall’età di 4 anni.

Affidata alle cure del dottor Samuel Nurko del Boston Children’s Hospital, le era stata diagnosticata una pseudo-ostruzione intestinale cronica con disturbi da ipomotilità antrale.

La bambina soffriva di dolori lancinanti ogni volta che mangiava, veniva alimentata con sondino e aveva sempre il ventre gonfio. Nessuna operazione e nessun trattamento era riuscito a migliorare le sue condizioni. Tanto che Annabel aveva espresso il desiderio di morire, di andare in paradiso per smettere di soffrire.

Ma un giorno, il 30 dicembre del 2011, accadde qualcosa che cambiò tutto. La sorella maggiore convinse Annabel a giocare insieme. Le due bambine si arrampicarono su un grosso pioppo cavo che era in giardino, ma Annabel perse l’equilibrio e cadde all’interno del tronco per 10 metri battendo violentemente la testa sul fondo. Ci vollero 5 ore perché i vigili del fuoco la liberassero. Intanto TV e giornali seguivano la vicenda in diretta.

Annabel fu tirata fuori miracolosamente illesa e serena. Ma la cosa più straordinaria è che era anche guarita dalla sua malattia cronica. In seguito la bambina ha confidato a sua madre di essere stata in Paradiso e di aver parlato con Dio mentre i soccorritori lavoravano per liberarla, e che le avrebbe detto che sarebbe tornata dalla sua famiglia, guarita. E così è stato.

La medicina non ha saputo spiegare l’improvvisa guarigione. Il dottore che seguiva Annabel ha dichiarato che a volte capita che si verifichi una regressione spontanea di una malattia, ma di non aver mai assistito ad una cosa simile.

Oggi Annabel ha 17 anni ed è una ragazzina perfettamente sana. Sua madre Christy, a chi le dice di non credere alla sua storia, risponde: «Abbiamo raccontato la nostra storia perché voi possiate avere una fede più forte e forse una vita migliore. Ma non intendiamo costringere nessuno a crederci».