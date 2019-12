Depressione e non solo, quando le donne rischiano di più.

Cara Nadia, di conosco da allora, da quarant’anni… Ricordo ancora il tuo primo “salone”, un piccolo locale angusto e complicato e tu che gestivi tutto da sola, volando sui gradini tra telefono, cabine, cassa, profumeria e clienti che man mano diventavano sempre più numerosi… si vedeva già da subito che ti piaceva: spargevi simpatia ed entusiasmo, ma anche, da subito, grande professionalità e determinazione. Ce ne voleva tanta, allora: un contesto difficile e forse un po’ diffidente, una proposta inaspettata e non convenzionale a cui nessuno aveva ancora pensato. Rivedo anche me, una ragazza allora, alla fine degli anni ’70 era difficile fare dei conti sereni con il proprio corpo che, certo, dicevamo: “è mio e ne faccio quello che voglio io!” Ma non era di estetica che stavamo parlando, lì ci si concedeva ben poco e anche una certa austerità era la norma… i peli sulle gambe però ebbero la meglio su di me e il nostro legame iniziò! Ho letto che dicevi di aver trattato con almeno tre generazioni di donne, oppure si potrebbe dire che hai attraversato anche tre età della vita di quelle ragazze di allora: io, man mano, anche grazie a te, ho acquisito (un po’ di) serenità verso il mio corpo e il piacere conquistato e consapevole nel prendermi cura di me stessa. E non è certo frivolezza, ma crescita, consapevolezza, amore, maturità… quella che mi consente ora, sempre con il tuo aiuto, di affrontare il cambiamento più duro per tutti noi. Ti ammiro per determinazione, il coraggio, la visione, lo stile che hai perseguito e che ti ha portato ai risultati di oggi di cui puoi essere davvero fiera! Il nostro rapporto va ben oltre il rapporto professionale e anch’io sono fiera di te e ti ringrazio per l’amicizia, per questi quarant’anni in cui ci siamo accompagnate e per questa serata che celebra il tuo meritato successo e a cui sono davvero contenta di poter partecipare. Brava Nadia! Ai prossimi quaranta… Ti abbraccio Laura