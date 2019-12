Colletta Alimentare: raccolte 264 tonnellate di viveri

Nella giornata di sabato il cibo raccolto alla fine della Colletta Alimentare è diminuito rispetto allo scorso anno: 264 tonnellate rispetto alle 273 del 2018. C’è stato un calo del 3%.

Potrebbe aver influito anche la differente condizione economica dei cittadini, costretti a risparmiare il più possibile e la giornata del Black Friday che può aver distolto qualcuno dal fare la spesa.

Non è da escludere neanche il fatto che il periodo natalizio è ricco di occasioni in cui fare beneficenza, e di conseguenza le persone hanno virato su altre iniziative.

Da sottolineare che sono stati oltre 500 i volontari che hanno deciso di essere presenti in questa giornata in circa 500 punti vendita in regione.

Le associazioni presenti sono state Caritas, Associazione Nazionale Alpini, Associazione Nazionale Bersaglieri e San Vincenzo.

Presenti molti giovani e bambini che forse stanno garantendo un ricambio generazionale che non è così scontato.

La raccolta si caratterizza per una distribuzione dei sacchetti, nei quali è possibile inserire più alimenti, ma dall’analisi sulla quantità di cibo raccolta non si è riusciti a capire se il calo abbia riguardato i donatori o il cibo donato.

Gli alimenti più donati dai cittadini sono stati anche quest’anno pasta, riso, legumi e dolci.