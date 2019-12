Polizia stradale: controllati 88 veicoli, nessuna sanzione

Come nel 2018 la colletta alimentare anche in questa tornata ha occupato 5.000 volontari in 500 punti vendita in Trentino

Alcuni meriti, oltre alla generosità dei clienti, deriva dal tempo soleggiato che ha permesso a molte persone di uscire di casa e di recarsi a fare la spesa.

Tutto il cibo viene poi raccolto al magazzino dell’Interporto e da lì smistato presso mense e strutture di accoglienza.

Alla Coop di Ravina la colletta del Banco Alimentare è presieduta da due alpini del Gruppo di Ravina Belvedere (Lorenzo Valla di 60 anni e Remo Gislimberti di 82 anni) e da tre ragazzi del Gruppo Giovani della Parrocchia di San Pietro (Viviana di 16 anni e Beatrice e Paolo di 17 anni) insieme all’animatrice Sara.

Insomma, cambiano le generazioni ma non la voglia di aiutare gli altri.

I ragazzi e gli Alpini raccontano che nonostante sia diminuito il flusso di gente, sono sempre parecchi i clienti che si fermano per donare qualcosa. Che sia pasta, scatolame, legumi o anche omogenizzati.

Per i ragazzi del Gruppo Giovani questa non è l’unica iniziativa di volontariato: hanno anche ripulito e sistemato il giardino dei Cappuccini alle Laste.

Al supermercato di Piazza Cantore in Cristo Re i giovani che fanno parte dell’Oratorio di Cristo Re hanno preso parte alla stessa iniziativa.

Sono presenti alcuni ragazzi di terza media (Tommaso, Pietro, Beatrice, Filippo, Aurora, Daniel, Ludovica e Chiara) e le catechiste Daniela e Barbara. Molte i volontari anche nel punto vendita del Poli di Via Maccani dove spicca l’enorme quantità di bambini che si danno da fare fra le mensole dei prodotti.

Per loro è una festa e un’esempio da seguire grazie alla presenza degli adulti che li tengono sotto costante controllo.

In oltre 13.000 supermercati, 145.000 volontari inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione, che nei mesi successivi verranno distribuiti a 8.042 strutture caritative (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.) che aiutano più di 1.580.000 persone bisognose in Italia, di cui quasi 140.000 bambini.

Nel 2018, grazie all’efficiente rete logistica dei 21 magazzini locali di cui si compone la Rete Banco Alimentare, sono state distribuite oltre 91.000 tonnellate di cibo.