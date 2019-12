Martinus 2020 un progetto culturale per l’Euregio

Stamattina al Grand Hotel Trento si è tenuta la conferenza sul progetto Martinus 2020 a cura del professore Claudio Tessaro de Weth.

Tessaro (nella foto in piedi con Carlo Andreotti) partendo dal ricordo del compianto Gillo Dorfles (professore di estetica e storico dell’arte – link all’articolo) e di un suo articolo, pubblicato dal Corriere della Sera qualche anno fa, riguardante il panorama culturale trentino e le sue storiche ed innegabili radici tirolesi, lancia alla platea ed alle istituzioni locali l’idea di istituire un’accademia d’arte per i giovani artisti che si formano ed operano nei territori dell’Euregio Tirolo.

In particolare Tessaro, riprendendo le idee di Dorfles, ha evidenziato le opportunità, soprattutto culturali ed economiche, che il Trentino continua a sciupare per una sorta di “sudditanza psicologica” che la politica locale continua a patire, dalla fine della prima guerra mondiale ad oggi, nei confronti della politica nazionale che, in un’epoca di globalizzazione ed apertura al mondo intero, continua paradossalmente a manifestare i suoi tabù e le sue chiusure nei confronti della cultura di matrice germanica.

Trento dovrebbe essere, come abbiamo già affermato più volte, il ponte culturale naturale tra mediterraneo e Mitteleuropa e ciò non dovrebbe costituire un limite, bensì una ricchezza non solo per la popolazione trentina ma per l’Italia intera. Eppure, per questa sorta di “tabù nazionalista” ancora presente in Italia, molte iniziative culturali che potrebbero essere condivise con Bolzano ed Innsbruck vengono fermate sul nascere, con le conseguenti perdite economiche e di indotto per il nostro territorio.

Tessaro ci fa giustamente notare che il MET (Metropolitan Museum of Art) di New York ha recentemente inaugurato una mostra dedicata all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo (a 500 anni dalla morte) con il titolo “The last knight” (link al sito) ovvero “L’ultimo cavaliere“, mostra che con identico nome non fu tenuta a Trento nel 2008 proprio per i tabù sopra citati.

A supporto delle tesi di Tessaro è intervenuto anche Andreotti (già Presidente della Provincia Autonoma di Trento) che è stato promotore nel 1995, assieme ai suoi corrispondenti della Provincia Autonoma di Bolzano e del Land Tirol, dell’ufficio di rappresentanza della Regione europea Tirolo – Alto Adige/Südtirol – Trentino presso l’Unione Europea (in pratica il primo embrione dell’Euregio).

Andreotti ha fatto un interessante escursus sulla nascita e sullo sviluppo dell’Euregio evidenziando quanto il progetto sia stato più volte ostacolato dalla politica italiana durante il corso degli anni e come abbia avuto momenti alterni di sviluppo, proprio perché più volte accusato a torto di essere un progetto: inutile, austriacante e addirittura contrario agli interessi nazionali. Tante sono state le occasioni perse negli anni, una tra tutte la mancata organizzazione delle olimpiadi invernali nei territori dell’Euregio.

Tessaro ha concluso auspicando una rinascita delle iniziative culturali trentine, magari proprio in ottica euro-regionale. Trento per vocazione storica ed artistica potrebbe porsi assieme a Bolzano ed Innsbruck come terzo polo culturale a metà strada tra Venezia e Milano ed in tal modo dare una risposta in termini di ricadute economiche ed occupazionali ai tanti giovani che ancora sono costretti ad abbandonare il nostro territorio alla ricerca di un lavoro.

Riuscirà la politica nazionale italiana a fare finalmente pace con i suoi mostri immaginari ed a capire, in tempi di crisi, che le occasioni non vanno sprecate solo per rimanere fedeli a posizioni anacronistiche che non hanno più senso ai tempi della globalizzazione?

Noi continuiamo a sperare in un futuro europeo e cosmopolita per Trento ed i suoi giovani.

A cura di Mario Amendola