Martedì la serata dei Lions con il Governatore Guido Cella

Mercoledì sera verso le 21.30 si è incendiata una palazzina in via Brione a Rovereto.

Il fumo ha riempito tutto il giroscale partendo dal fondo delle scale.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Rovereto con quattro mezzi e quindici uomini.

Si è scoperto che l’incendio è partito da un mobiletto depositato in fondo alle scale usato dal personale delle pulizie.

L’incendio ha danneggiato i tubi che portano l’acqua ai vari condomini, ma così facendo l’acqua fuoriuscita ha spento l’incendio in modo autonomo

I condomini sono stati comunque evacuati per poter aspirare il fumo dal giroscale.

Intorno alle 23.30 tutti i condomini hanno potuto fare ritorno nelle proprie case. Ieri mattina dopo alcune verifiche è stato rimesso in funzione anche l’ascensore.

Non è però ancora chiaro come abbia fatto il mobiletto a prendere fuoco. Probabilmente potrebbe essersi trattato di un’autocombustione legata alla cattiva conservazione delle sostanze chimiche presenti nei detersivi, oppure è stata semplicemente una bravata.

«Vogliamo ringraziare in particolar modo le persone che abitavano il condominio per la completa collaborazione con i nostri vigili. Soprattutto quando ci hanno offerto qualcosa da mangiare al volo per recuperare le forze. Non troviamo persone così ovunque.» Scrivono i vigili volontari di Rovereto sulla pagina social riportando anche il pensiero di un Vigile intervenuto: «Buongiorno, vorrei ringraziare gli abitanti del condominio in via Brione per la gentilezza e la gratitudine che ci hanno dimostrato ieri sera! Nonostante il vostro disagio di dover rimanere fuori casa per ore, siete riusciti a incoraggiarci e ringraziarci continuamente. Non è scontato incontrare persone così. Grazie grazie! I vostri Vigili del Fuoco Volontari di Rovereto»