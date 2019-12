Dolomiti Energia Trentino, un gran finale per battere Brindisi: i bianconeri vincono 78-67

I bianconeri domani sera alla BLM Group Arena (ore 20.30) affrontano Brindisi, la seconda forza del campionato con sette vittorie in nove partite. Coach Brienza: «Il contributo di tutti per tornare alla vittoria e difendere il nostro campo.»

JUSTIN KNOX (Centro DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Brindisi è una squadra che fa della velocità e dell’atletismo il suo principale punto di forza: sono bravi a correre in campo aperto e a giocare ad alto ritmo, quindi per noi sarà decisivo riuscire a rallentare la loro transizione. Per quanto riguarda noi, in questa settimana abbiamo lavorato tanto per arrivare pronti a questa partita anche dal punto di vista delle energie mentali: dobbiamo concentrarci sulle cose che ci sono riuscite in queste settimane e lavorare per limare i nostri difetti. Dobbiamo soprattutto riuscire a finire meglio le partite: spesso abbiamo giocato 20-25-30 minuti di buona pallacanestro ma poi nel finale di match ci è sempre mancato qualcosa. Il modo migliore per uscire da un momento difficile è restare uniti, credere in noi stessi ed aiutarci a vicenda per fare il meglio possibile in campo come squadra».

NICOLA BRIENZA (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Affrontiamo una squadra in grande salute, che a un ottimo gruppo confermato dallo scorso anno ha aggiunto giocatori di alto livello che hanno contribuito ad amplificare ancora l’effetto dei suoi punti di forza. Il sistema di gioco e il progetto tecnico sono stati portati avanti e anzi rafforzati anche grazie all’ottimo lavoro di coach Vitucci: Brindisi gioca una pallacanestro veloce, piacevole, molto atletica, quindi noi siamo chiamati a giocare una grande partita per provare a batterla. Ma abbiamo anche grande voglia, grande determinazione, grandi stimoli per difendere il nostro campo e tornare alla vittoria. In questa settimana abbiamo lavorato duro, caricando anche dal punto di vista atletico, ora vogliamo raccogliere i frutti del nostro lavoro con una prestazione di alto livello. Abbiamo bisogno del contributo e dell’impatto di tutti per riuscirci, non solo e non tanto dal punto di vista realizzativo ma di presenza, di solidità, di compattezza di squadra».

