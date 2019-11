Tamponamento in A22 a Rovereto: code fino a 4 chilometri.

Il 19 novembre scorso il Comune di Rovereto ha pubblicato sul proprio sito internet un comunicato stampa con il quale annuncia pomposamente “Rovereto premiata a Torino”.

Per cosa? Per il progetto di recupero dell’area ex-Marangoni, per la sua sostenibilità, per l’attenzione posta dal progetto all’integrazione sociale ed urbana ed il rispetto dell’ambiente.

In realtà il premio non è andato al Comune di Rovereto (che l’ha ritirato con l’assessore all’urbanistica Maurizio Tomazzoni sempre pronto a sacrificarsi in lunghi viaggi, in Italia ed all’estero, per rappresentare il Comune) ma, come spiega bene il sito ufficiale di Urbanpromo (che annualmente eroga questi riconoscimenti), è stata premiata la società Rovim Srl per, si legge testualmente, “un percorso di riqualificazione condivisa con l’amministrazione Comunale, è quello di creare valore per tutti gli attori coinvolti, realizzando una ricucitura del tessuto urbano che apre il paesaggio e rimette in relazione due zone dello stesso quartiere, oggi divise dallo stabilimento in disuso”.

Nel suo comunicato, l’Amministrazione del sindaco Valduga annunciava che “Rovereto è stata in prima linea nelle rispettive sessioni dedicate per il progetto di recupero dell’area ex-Marangoni, un progetto sostenibile, attento all’integrazione sociale ed urbana, rispettoso dell’ambiente. L’iniziativa di recupero infatti verte su uno spazio industriale abbandonato, trasformato in un modello di convivenza attraverso una riqualificazione sostenibile. Particolare interessante del progetto è stata la funzione sociale di ricucitura di due parti della città divise dal comparto industriale abbattuto”.

Tante belle parole, ma com’è la vera realtà dei fatti? La realtà dei fatti è che domani aprirà sull’area ex Marangoni Meccanica solo l’ennesimo supermercato che sorge a Rovereto, il 6° sull’asse via Abetone-via del Garda in poco più di un chilometro di strada (che diventeranno 7 con la già annunciata realizzazione di un altro supermercato a marchio Conad sull’area “La Favorita”, acquistata all’asta a prezzo di saldo dalla stessa proprietà che ha acquistato l’area ex Marangoni Meccanica).

Quello che aprirà domani è un supermercato a marchio MD, realizzato in fretta e furia per non perdere il lancio dello shopping pre-natalizio, ma il resto del progetto che fine ha fatto?

Non c’è fretta, il Comune ha pensato bene di suddividere il piano attuativo dell’area in 3 parti (quella commerciale, quella residenziale destinata a social housing ed il parco verde), in modo che possano essere realizzate anche in tempi diversi.

Casualmente, ma è solo una casualità, la prima area realizzata è quella commerciale, e neppure tutta, visto che nel piano attuativo è previsto un altro spazio commerciale di oltre 1200 mq che arriverà di sicuro.

Ma il parco? I due moderni edifici ecosostenibili per la residenzialità che dovevano comporre un “un modello di convivenza attraverso una riqualificazione sostenibile per la funzione sociale di ricucitura di due parti della città divise dal comparto industriale abbattuto”?

Non se ne sa nulla, quello che si vede benissimo sono i mucchi di materiale da riporto ancora presenti in bell’evidenza tra il nuovo supermecato MD e l’esistente Lidl, una curiosa assonanza che fa tris con il D+ presente a 200 metri lineari da MD.

Il viale dei discount, tutti nel segno della lettera D.

Altro che “progetto sostenibile, attento all’integrazione sociale ed urbana, rispettoso dell’ambiente” come dichiara l’Amministrazione Valduga, solo un supermercato (ce n’era davvero necessità?) ed il resto (social housing e parco verde a disposizone della comunità) più avanti, chissà quando, ma questo non è importante.

Saranno contenti I residenti di Lizzanella, ora si sentiranno riqualificati?

Di sicuro gli oltre 400 operatori economici del centro di Rovereto ringraziano sentitamente l’Amministrazione comunale del sindaco Valduga, che durante il proprio mandato ha inaugurato l’Iper Orvea di casa Poli in via del Garda (già in parte autorizzato dalla precedente Amministrazione) da oltre 3300 mq di superficie di vendita, il supermarket Aldi, sempre in via del Garda, tra qualche mese un altro supermarket Aldi in via del Brennero, appena a nord dello stadio Quercia (I cui lavori sono già a buon punto), ponendo le basi anche dell’apertura di un altro supermercato in via del Garda (sarà il 7° in poco più di un chilometro, un record intergalattico) sull’area “La Favorita”, grazie ad una deroga urbanistica che consentirà agli illuminati imprenditori Hager e Signoretti (gli stessi dell’area ex Marangoni Meccanica) di realizzare una maxi plusvalenza nella compravendita di un’area acquistata all’asta e rivenduta ad un altro player della grande distribuzione organizzata.

Con i ringraziamenti davvero sentiti degli oltre 400 imprenditori che ancora oggi, dopo anni di sofferenze e crisi, stanno resistendo stoicamente sul mercato cittadino, nonostante le scelte illuminate del sindaco Valduga e della sua giunta.