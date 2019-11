Oggi la festa dei vigili del fuoco volontari di Trento. Una fantastica storia che continua….

Oggi, 30 novembre 2019 alle ore 10.30 presso l‘Hotel Adige di Mattarello si è tenuta una conferenza stampa per segnalare l’incredibile storia di un minore gravemente compromesso dal punto di vista della salute e strappato dalle braccia dei propri genitori, che, oltre ad amare infinitamente il proprio figlio si sono impegnati nella ricerca della clinica più adeguata specializzata in patologie similari a quella del loro bambino.

A parlare di questo devastante caso tra i relatori era presente anche Gabriella Maffioletti delegata regionale di Adiantum, portavoce del Movimento Giustizia sociale e impegnata da anni nel contrasto agli allontanamenti “facili” che è stata contattata pochi giorni fa dalla famiglia a cui è stato strappato il bambino

La Maffioletti è intervenuta affermando che questo eclatante caso dimostra in maniera inconfutabile quanto in nome della tutela e della protezione minorile si operi, in insindacabile giudizio, creando veri e propri drammi sociali, ossia il dolore dello strappo dei minori dall’amore dei propri cari e la violazione dei fondamentali Diritti Umani e della Famiglia.

Pubblicità Pubblicità

In seguito l’Avvocato Donatella Bussolati del Foro di Milano e Mediatrice Familiare ha esplorato i meandri del sistema giuridico di oggi che vede, purtroppo e troppo spesso, i minori vittime di decisioni di drammatici allontanamenti dai propri affetti e sicurezze che si rivelano poi infondati.

L’avvocato ha poi sottolineato l’importanza di tutelare in ogni sede i diritti costituzionali, quali il diritto alla famiglia d’origine, al giusto processo, all’ascolto del minore e alla salute.

La storia purtroppo è una delle tante e coinvolge una famiglia residente in Trentino.

Tutto inizia quando uno stretto parente dei genitori richiede senza nessun valido motivo agli assistenti sociali l’allontanamento del bambino dalla casa familiare chiedendone il collocamento presso se stesso.

Pubblicità Pubblicità



Da quel momento si mette in moto la mastodontica macchina burocratica e giudiziaria e viene disposta l’audizione del minore dopo 10 giorni da parte del Giudice Onorario.

A questo punto il curatore del bambino chiede provvedimento d’urgenza essendo il minore ricoverato in ospedale, per grave patologia, prossimo alle dimissioni.

Ma c’è un primo colpo di scena: il Tribunale dei Minori, proprio il giorno prima dell’ascolto dispone con urgenza la sospensione della responsabilità genitoriale con collocamento del minore presso la casa del parente denunciante in netto conflitto con il nucleo familiare genitoriale e nomina il curatore anche tutore, il quale a sua volta rimanda la visita specialistica richiesta dal papà e la mamma del bambino presso una clinica competente per la patologia di cui il minore stessi è affetto.

Il giudice competente quindi da per scontato, senza nemmeno sentire il bambino o i genitori, che il parente che ha richiesto l’allontanamento del bambino abbia fondata ragione.

Va detto che nella richiesta inviata agli assistenti sociali il parente non indica nessuna motivazione per il possibile allontanamento.

La disperazione e il senso di impotenza dei genitori è a questo punto inevitabile e totale.

I genitori depositano un reclamo per «la violazione del diritto costituzionale del minore alla famiglia».

«Ci si chiede allora quali sono i dati concreti che sottendono alle denunce di quel parente dei genitori? Lo Stato ha messo in atto tutti gli strumenti possibili per tutelare il minore all’interno del proprio nucleo familiare?» – Questo è il quesito a cui i relatori hanno tentato di rispondere durante l’incontro.

La dottoressa Marica Malagutti nel suo intervento finale ha parlato dell’ascolto del minore, dell’importanza della valutazione, della capacità di discernimento quando il soggetto non ha compiuto ancora 12 anni e comunque soffre di una patologia che potrebbe condizionare le sue scelte e il suo comportamento. Insomma Bibbiano dovrebbe insegnare? E invece pare che nulla sia cambiato.

La Malagutti ha evidenziato l’importanza del ruolo dei genitori per la crescita di un minore e soprattutto che l’allontanamento deve essere attuato solo ed esclusivamente in casi di comprovata violenza sui figli.

Ma in questo caso, come in tanti altri non c’è nulla di certo e soprattutto giuridicamente provato.

Quindi ci si chiede perché creare ed alimentare un inutile e così grave dolore nei bambini e nei loro cari?

Tutto è partito perché assistenti sociali, istituzioni e giudici hanno creduto a quel parente che ha fatto la segnalazione.

Nessuna prova rispetto al contenuto della segnalazione. Nessuno si è chiesto il perché di tale comportamento e soprattutto non è stata valutata la personalità di quel parente che ora ha in casa un minore con una patologia così grave. Un altro caso disumano che offre molti spunti su cui discutere.