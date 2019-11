Elezioni Trento 2020: le liste civiche di centro destra vogliono candidato sindaco Lorenzo Eccher del PD

I partiti minori dell’area di centro destra, ad esclusione di Agire per il Trentino, propongono Lorenzo Eccher (foto)come candidato sindaco, ma quello che non si capisce è perché debba essere un uomo del centro sinistra, il candidato della destra.

Lorenzo Eccher infatti è stato consigliere comunale del PD nella precedente legislatura.

Eletto quindi nelle file del PD, entrato in consiglio comunale in sostituzione delle piddine Plotegher e Maistri candidate per le provinciali, poi passato all’Upt.

Precedentemente era stato presidente della circoscrizione di San Giuseppe – Santa Chiara ed allo scioglimento della Margherita, scelse di iscriversi al PD.

Piuttosto che uomo di centro destra, avrebbe tutte le caratteristiche per essere un politico della sfera di Dellai e comunque della sinistra.

A sostenere la sua candidatura a sindaco di Trento per il centro destra sono il partito di Walter Kaswalder, Luca Guglielmi, Forza Italia e Silvano Grisenti.

Quest’ultimo sta giocando su due tavoli diversi con il suo delfino Eugenio Oliva lanciato nella sfera del nuovo soggetto politico #inmovimento e con Progetto Trentino che siede al tavolo dell’allenza di centro destra.

Contrario Agire per il Trentino: «Non possiamo lanciare il messaggio che il centrodestra debba aver bisogno di un esponente del PD come candidato sindaco – spiega Claudio Cia – facendo così perderemmo in credibilità. È come dire che il centrodestra non riesce a trovare una persona in linea con in propri valori e la propria identità, sarebbe davvero grave».

Il consigliere provinciale di Agire per il Trentino consiglia gli alleati di scegliere velocemente il candidato per così farlo conoscere meglio ai cittadini di Trento.

Oltre a Cia anche la Lega ha alzato gli scudi sul nome di Lorenzo Eccher. Corradello e Merler di Civica Trentina per il momento non si sono espressi.

Certo ora siamo nella fase della lotteria delle candidature, molti nomi sono spesi solo per fare cortina fumogena per coprire i veri candidati.

Eccher ha una sola caratteristica che lo accomuna al centro destra, quella di essere avvocato come Merler, Perego e Corradello.

Come detto favorevole anche Grisenti che però potrebbe sostenerlo per poi bruciarlo all’ultimo proponendo un altro nome.

In sintesi Eccher è appoggiato da tutti quei partiti che non hanno i numeri per ambire ad un candidato proprio.

L’idea sarebbe anche quella di una lista civica, ma il rischio concreto che si corre è quello che il centro destra, in un’elezione che per la prima volta dal dopo guerra potrebbe vincere, si presenti diviso.

I numeri dicono che il candidato sindaco dovrebbe essere indicato dalla Lega che di fatto potrebbe anche lanciare un non leghista, ma di certo non potrà mai subire una candidatura proposta da terzi. La figura migliore rimane quella di un candidato sindaco senza tessere di partito e magari donna.

Sul tavolo del centrodestra c’è un nome interessante legato ad una figura femminile, ma per il momento è Top secret.

Girano voci anche di acque agitate all’interno di Fratelli d’Italia dove il sodalizio De Bertoldi – Gerosa non sarebbe più granitico come alcuni mesi fa. Il consenso e il seguito dei due nel capoluogo sarebbe infatti ridotto al lumicino.

Il dibattito è aperto e come tale è giusto che tutti dicano la sua.

E’meno logico che i candidati proposti siano uomini di sinistra – l’alternativa a Eccher sarebbe Corrado Tononi – ed a questo punto è decisamente meglio lasciare lavorare in tranquillità la Lega e farlo in silenzio, senza cercare spazi mediatici a tutti i costi.

Da scartare anche il ritorno di vecchie cariatidi politiche che hanno fatto il loro tempo e che ripresentate avrebbero solo il sapore della vecchia politica ormai superata che nessuno vuol vedere ritornare.