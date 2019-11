Domani entrata gratuita in tutti i musei del Trentino

Domani si torna ad entrare gratis nei musei e castelli del Trentino.

L’ingresso gratuito patrocinato dal Ministero dei Beni Culturali, sarà per i musei e castelli provinciali, quelli pubblici ed a Trento anche il Museo Diocesano.

Considerando che si tratta anche del primo week end di quelli di maggior richiamo del Mercatino di Natale, il boom di ingressi parrebbe garantito.

Ovvio che i più gettonati come lo sono il Mart a Rovereto, il Muse al Trento alla pari del Castello del Buonconsiglio, saranno a rischio code.

La scelta è però molto vasta ed allora non mancano le alternative anche nei comuni limitrofi dove la visita gratuita potrebbe diventare l’occasione per una gita, vediamo dove: aSan Michele il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina. In Val di Non il Museo Retico di Sanzeno.

A Fiavè il Museo delle Palafitte. A Riva del Garda il MAG, Museo Alto Garda, riaperto per l’occasione e che sarà visitabile al prezzo ridotto di 2,5 euro.

Oppure Castel Stenico, Castel Beseno, Castel Thun e Castel Caldes.

Ultima domenica di apertura per Forte di Cadine, la fortezza austroungarica alle porte di Trento che potrebbe rappresentare l’occasione da non perdere. Per concludere non dimentichiamo a Trento l’area archeologica ed il Museo dell’Areaonatica.