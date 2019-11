Terremoto Albania, è emergenza sangue. Partono i primi aiuti dal Trentino

Ancora tantissime scosse in Albania ma grazie a Dio la notte e` passata tranquilla.

Purtroppo il numero delle vittime e` salito a 40 ed e` ancora emergenza sangue per i più dei 650 feriti.

Dopo l’emergenza per riuscire a salvare i molti dispersi sotto le macerie dove sono arrivati aiuti dall’Italia (Protezione Civile, Vigili del Fuoco, associazioni di volontariato) e da diversi Stati europei (e dal Kosovo) oltre ai tantissimi volontari albanesi.

Domani mattina partirà un camion pieno di generi di prima necessità da Riva del Garda (foto).

Anche il popolo trentino sta facendo il suo dovere verso una comunità che nella nostra regione è fra le più numerose.

Ma adesso ci sono altre emergenze prima fra tutte quella della carenza di sangue a cui l’Associazione Albanese Donatori Volontari del Sangue (DHVGJ) ha cercato di rispondere immediatamente.

L’ Associazione Albanese Donatori Volontari del Sangue (DHVGJ) ha la sede presso il Centro medico Magi Balkans a Tirana inaugurato il 14 settembre del 2014, grazie al progetto finanziato dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige e Provincia di Trento, il Centro e` stato pensato per offrire servizi gratuiti ai donatori volontari di sangue e alla popolazione affetta da malattie genetiche rare oltre che alle donne in gravidanza ed alle persone con ritardo mentrale e disabilita` di origine genetiche.

«Dal 20 ottobre 2005 l’ Associazione Albanese Donatori Volontari del Sangue (DHVGJ) e` riconosciuta come partner per la promozione della donazione volontaria del sangue dal Ministero della Salute albanese e nel 2018 siamo fra i fondatori della “Alleanza per la donazione del sangue” del Presidente della Reppubblica SE Ilir Meta. Dal 2011 siamo membri del consiglio diretivo della Federazione internazionale delle organizzazioni di donatori di sangue (IFBDO/FIODS). Ai primi di novembre ci siamo trasferiti presso la nuova sede sita in via Rr “Perlat Rexhepi” sempre a Tirana che come avete descritto nel vostro articolo e’ stata danneggiata dal terremoto non solo nella struttura muraria ma anche una parte della strumentazione del laboratorio» – spiega Daniele Malacarne portavoce del gruppo Magi.

E ancora: «Oggi e domenica abbiamo organizzato altre raccolte di sangue, molti nostri volontari si sono messi a disposizione e la solidarieta` sta vincendo e nopnostante il dolore il popolo albanese sapra` rialzarsi da questa tragedia. Anche dal vicino Kosovo e` arrivata tanta solidarieta` molti kosovari hanno aperto le loro case per ospitare albanesi che hanno perso la casa. Solidarieta` che risponde alla legge della reciprocita`nel 1999 infatti, vivevo da due anni in Albania e posso testimoniare, durante la guerra in Kosovo 500 mila profughi furono accolti in Albania e molti albanesi aprirono le loro case a famiglie di profughi kosovari. Una via misteriosa quella che queste tragedie scuotono il nostro cuore spesso preso da valori futile. Grazie ancora per la vostra vicinanza»