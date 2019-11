Spormaggiore inaugura i Mercatini natalizi di Maurina

Questo fine settimana l’Altipiano della Paganella aprirà le porte al Natale 2019 con la terza edizione dei Mercatini natalizi di borgo Maurina, a Spormaggiore.

Per il terzo anno consecutivo, la piccola e suggestiva frazione di Spormaggiore aprirà i suoi caratteristici “vòlti”, ogni week-end, dal 30 novembre 2019 al 5 gennaio 2020.

Un mese di festeggiamenti dove ogni avvolto sarà aperto al pubblico con prodotti artigianali e gastronomici, il tutto accompagnato da un ricco programma di eventi.

Pubblicità Pubblicità

Un mercatino, quello di Maurina, del tutto particolare grazie alla cornice storica del maso, la cui origine è anche legata alle antiche vie di collegamento dei paesi della valle dello Sporeggio, nella bassa valle di Non.

Un maso che in passato contava più di cento abitanti, ma con l’emigrazione e il calo demografico ha subito negli anni un netto declino. Grazie al mercatino natalizio, il borgo è stato riqualificato per permettere l’apertura dei suoi antichi avvolti in pietra, i cosiddetti “vòlti”, all’ esposizione di prodotti dell’artigianato artistico e della gastronomia locale a km zero.

Pubblicità Pubblicità

L’inaugurazione è prevista per sabato 30 novembre 2019 con la cerimonia e la fiaccolata dei bambini lungo i “vòlti” di Maurina. Ma l’evento tanto atteso è domenica 1 dicembre, quando alle 16.00 arriveranno a Maurina i Krampus di Salorno.

Ritornano a Spormaggiore i demoni della tradizione tedesca, per spaventare grandi e piccini con le loro maschere mostruose e accompagnare l’arrivo di San Nicola.

Pubblicità Pubblicità



Il Mercatino di Maurina 2019 sarà accompagnato da numerosi eventi musicali e da laboratori per grandi e piccini. Le settimane di S. Lucia e del Santo Natale saranno dedicate alle letture per bambini e per la fine dell’anno si festeggerà con i fuochi d’artificio e la lotteria di capodanno.

I mercatini chiuderanno domenica 5 gennaio 2020 con la premiazione dei presepi più belli di Spormaggiore. Anche quest’anno la Proloco ha pensato di valorizzare il paese creando un percorso che permetta a tutti gli interessati di camminare per le vie del paese assaporando il Natale e votando i presepi più belli.

L’appuntamento è quindi a Maso Maurina, i fine settimana da sabato 30 novembre 2019 al 5 gennaio 2020 per “Tra i volti di Maurina, l’orso e i suoi Mercatini”. L’accesso alla frazione sarà possibile anche tramite bus navetta, dalla piazza di Spormaggiore. Per chi volesse rivivere gli antichi percorsi, sabato 21 dicembre sarà possibile accedere alla frazione tramite una camminata lungo l’antica strada, dalla piazza di Cavedago alla piazza di Spormaggiore.

Per il programma consultare la pagina Fb “Tra i volti di Maurina, l’orso e i suoi Mercatini” o il profilo Instagram “volti di maurina”.