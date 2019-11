L’amministrazione comunale di Cles a Chianni, in Toscana, per la tradizionale “Sagra del cinghiale”

Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Cles ha accolto con piacere l’invito da parte del Comune di Chianni, in Toscana, a partecipare alla “Sagra del cinghiale”, che si è tenuta sabato 16 e domenica 17 novembre 2019.

Grazie ai rapporti di amicizia con il Comune toscano, i cui rappresentanti erano presenti alle edizioni di “Pomaria” realizzate a Cles nel 2015 e nel 2018, il sindaco di Chianni Giacomo Tarrini ha invitato ufficialmente una delegazione del Comune di Cles a partecipare alla tipica sagra del paese.

Agli ospiti della Val di Non è stato messo a disposizione uno spazio dedicato per promuovere il territorio, in particolare Palazzo Assessorile, ed esporre le brochure promozionali e i cataloghi delle mostre ospitate tra le sue mura. È stato allestito anche uno spazio dedicato ai prodotti tipici della Val di Non.

La delegazione, formata dall’assessore Vito Apuzzo e dal Gruppo Bandistico Clesiano, ha potuto approfondire la conoscenza della comunità e della cultura toscane, le profonde tradizioni legate alla cucina, alla terra e alla vita contadina.

“Ringraziamo gli amici di Chianni e il sindaco Tassini per averci offerto l’opportunità di promuovere il nostro territorio, di far conoscere Palazzo Assessorile e gli importanti eventi culturali organizzati – fa sapere l’amministrazione –. Abbiamo ricevuto ancora una volta una splendida e calorosa ospitalità”.

Sul sito internet del Comune di Cles è disponibile una ricca fotogallery della visita in terra toscana.

