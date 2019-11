Il 1° dicembre 2019 è «Mart Open Day»

E’ ripartita da poche settimane la Stagione Teatrale al Teatro Zandonai di Rovereto.

In questo inverno 2019/2020, sono numerose le interessanti proposte presenti nel programma.

Per quanto riguarda la giornata di mercoledì 27 novembre, in calendario c’era “Il Drago d’Oro”, spettacolo Vincitore del bando VETRINA DELLE IDEE per produzioni culturali originali 2018 e Finalista del concorso nazionale FOREVER YOUNG 2018.

Pubblicità Pubblicità

A seguire, la trama dello spettacolo tratto dall’opera di Roland Schimmelpfennig che ha visto sul palco Emanuele Cerra, Clara Setti, Marta Marchi, Silvio Barbiero, Paolo Grossi e, alla regia, Toni Calfiero della compagnia roveretana di Evoe’ Teatro.

“Al centro della scena un ristorante thaicino-vietnamita, “Il Drago d’oro”. In cucina cinque cuochi cinesi, forse vietnamiti, forse una famiglia, accalcati tra wok bollenti: il più piccolo, quello nuovo, ha mal di denti. Fuori e dentro il ristorante s’intrecciano altre figure, volti della società in cui viviamo: un negoziante, due hostess, un uomo in camicia, una donna in rosso, un pilota, una coppia di giovani, un vecchio. Vittime e carnefici del mondo d’oggi: un microcosmo definito dalla legge del possesso, basato sull’accumulo, sul trionfo della merce; oggetti da comprare, usare e buttare via.

«È una società di persone sole, di consumatori bulimici, di spettatori assuefatti, dagli orizzonti corti e frammentati» [Alexander Langer]. Il progetto nasce dopo un periodo di ricerca e studio della drammaturgia contemporanea europea al fine di indagare l’ampio e dibattuto tema dell’Identità all’interno dei suoi confini. Identità in via di definizione in un’epoca di sparagmos sociale: lo squartamento morale e fisico della società, la sua disgregazione e dissoluzione nei rapporti umani in un clima di allerta e terrore dove le cellule impazzite vagano senza regole e controllo. Un’epoca di grandi migrazioni e disuguaglianze sociali dove la ricerca di profitto e l’individualismo sfrenato sembrano essere un denominatore comune.”

Lo spettacolo porta in scena un microcosmo di vite e situazioni note a tutti, quel genere di situazioni che la gente tende ad ignorare, a mettere da parte, come se fossero vite lontane anni luce da quell’idea di vita perfetta che ci viene imposta dalla società.

Pubblicità Pubblicità



Cuore pulsante di tutto è il Drago d’Oro, ristorante circondato dalla cornice formata dai personaggi, ognuno alle prese con il proprio dramma personale.

Ogni pezzo, per quanto differente, si incastra alla perfezione con tutti gli altri, come un’enorme puzzle formato da tante storie intrecciate inconsapevolmente tra di loro.

Questa, è una rappresentazione adatta a tutti coloro che vogliono trascorrere un’ora e mezza in un piccolo mondo a parte, dove si ride e si riflette.

Perché se alcuni passaggi fanno ridere di gusto, altri lasciano dentro allo spettatore un senso di inquietudine e disagio, poiché ogni situazione porta sulle spalle anche un bagaglio fatto di realtà e di reali situazioni.

Quelle situazioni che, spesso, la gente tende a giudicare senza conoscere a fondo oppure ad ignorare ed evitare. Ed è qui, nelle ore dopo essere usciti dal teatro, che tutti i pensieri appena affiorati durante lo spettacolo vengono completamente a galla, alla luce di un sole che crea solo innumerevoli ombre. Ombre cupe, date dalla violenza, dal potere, dalla crudeltà di situazioni che si rincorrono veloci e che non lasciano un secondo di tregua a chi guarda, con un senso di angoscia crescente.

Forse, siamo solo ciechi esseri che abitano un modo che sa solo vivere di idilliache illusioni scintillanti, dove ogni problema o situazione imperfetta viene nascosta come polvere sotto ad un tappeto.

All’uscita da questo spettacolo, non ci si può fare a meno di chiedersi se, forse, non abbiamo smesso di ricordare cosa significhi essere umani ed essere vivi, focalizzati come siamo solo su noi stessi, immersi nelle aspettative di una società che tende a controllarci e che ci fa perdere la capacità di guardare nelle sfumature delle vite delle persone che ci circondano e di comprenderle o anche solo vederle per davvero.