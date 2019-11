“A spasso tra le Ville”: ecco le frecce che segnalano i percorsi pedonali nei paesi di Ville d’Anaunia

Nei prossimi giorni saranno posizionate nei paesi di Ville d’Anaunia delle frecce segnaletiche inerenti al progetto “A spasso tra le Ville”.

L’iniziativa del Comune di Ville d’Anaunia prevede la segnalazione di percorsi pedonali (in tutto sono 8) nei diversi paesi, in modo di dare la possibilità di fare passeggiate “comode” ai visitatori che non conoscono il territorio.

Saranno distribuite delle cartine agli operatori turistici e agli esercenti, e installata la segnalazione lungo i tracciati con delle frecce colorate in materiale plastico. Nei primi giorni di dicembre, quindi a brevissimo, saranno posizionate delle frecce.

“Chiediamo gentilmente tolleranza e collaborazione da parte dei privati nel caso in cui alcune frecce fossero collocate su proprietà privata – scrive l’amministrazione sul sito istituzionale del Comune –. Per segnalazioni o problemi chiediamo cortesemente ai cittadini di contattare l’ufficio tecnico comunale o scrivere un’e-mail all’indirizzo romina.menapace@gmail.com”.

Nella foto di copertina si possono notare gli 8 percorsi pedonali nei diversi paesi.

