Vere Imprese: ecco i 3 vincitori della prima edizione

La fiamma, il fuoco a vista e il tipico scoppiettio della legna sono gli elementi che creano quel calore naturale, richiamando una sensazione di benessere e un’atmosfera sempre accogliente tipica e tradizionale di una stufa a legna.

Quando la forza della tradizione e della passione incontra il presente nasce “ La Stufa del Trentino”, una ditta artigianale attiva dal 1993 che, grazie ai costanti aggiornamenti di Domenico e Silvano come il certificato della scuola Thun per le stufe in maiolica, ha saputo distinguersi creando una vastissima gamma di prodotti per il riscaldamento e non solo.

Infatti, i clienti hanno la possibilità di scegliere tra una ricercata gamma di stufe capaci di adattarsi ad ogni esigenza: da quelle più tradizionali a quelle a pellet aria e acqua, da quelle classiche e rustiche alle moderne.

Ogni stufa progettata è realizzata con la massima attenzione ai dettagli, seguendo tecnologie all’avanguardia per creare un prodotto altamente sostenibile.

Le stufe possono essere realizzate in modo da arredare al meglio l’ambiente domestico e, il design ha la possibilità di essere completamente personalizzato attraverso un sopralluogo dedicato. Tutti i progetti sono seguiti direttamente da Domenico e Silvano che, ne cureranno ogni aspetto: dalla progettazione, alla realizzazione fino al montaggio.

Inoltre, la ditta segue e provvede alla compilazione di tutte le pratiche per l’eventuale detrazione fiscale del 50% e del “Conto Termico”, incentivo per la sostituzione di un vecchio generatore con uno nuovo fino al 65% di rimborso spesa.

Oltre, alla vastissima gamma di stufe “ La Stufa del Trentino” offre tipiche cucine a legna, caminetti con fuoco a vista, sia ad accumulo che ad aria e prodotti a fuoco decorativo.

Per la costruzione di queste piccole e calde opere d’arte vengono utilizzate solo firme prestigiose come Palazzetti per le stufe a legna e a Pellet e Pertinger per le cucine a legna e a pellet. Per di più, grazie alla certificazione ottenuta dalla Camera di Commercio vengono effettuati restauri e messe in sicurezza di canne fumarie fuori norma.

Quando si parla di stufa i materiali cui sono composte e la particolare costruzione consentono un calore uniforme per molte ore dopo che la fiamma si è spenta con un conseguente risparmio energetico. Una stufa coinvolge tutti i sensi, emoziona e rende speciale ogni momento.

“La Stufa del Trentino” offre nella sua sede in Via Carbonara nr. 46 a Croviana, in Val di Sole oltre 200 metri quadrati e un comodo parcheggio per testare la passione di 26 anni e l’ottima qualità dei suoi prodotti prodotti.