Treni in sciopero fino alle 21 di domani

Vandali in azione ieri sera verso le 20.30 in via Moggioli nel quartiere di Cristo Re

Vittima un famiglia che è stata «attaccata» da dei lanciatori di uova senza nessun motivo apparente.

Il bersaglio è stato scelto a caso per probabilmente rompere la noia della serata.

L’attacco a base di uova è partito dall’appartamento dell’ultimo piano della casa di fronte dove vivono degli stranieri e qualche universitario, ma dove tutti vedono un via via «strano» tutti i giorni e le notti.

Ma l’atto vandalico è stato solo il coronamento finale di un pomeriggio dove si sono sentiti urla e schiamazzi per delle ore da parte di gente ubriaca.

Alla fine gli ubriachi se la sono presa con la casa di fronte scagliando delle uova contro la facciata del palazzo di fronte, che sono finite in parte sulla finestra della camera della figlia che si è spaventata non poco.

A denunciare quanto successo il papà sul suo profilo social: «Questa è la finestra della camera di mia figlia – spiega il papà postando il video dell’atto vandalico – Qualche idiota che vive in un appartamento “strano” non posso dire nazionalità o colore della pelle di chi ci vive, o meglio ci passa visto che i personaggi continuano a cambiare, nel condominio adiacente, altrimenti non sarei politicamente corretto, la notte scorsa ha pensato bene di lanciare uova verso il mio condominio, beccando esattamente la finestra. 40 minuti per pulirla, 50 anni che vivo qua mai successo…. ma sono giovani, son risorse…»

Aumenta la noia tra i giovani e aumenta il vandalismo. Un fenomeno questo in continuo aumento specie fra gli adolescenti tra i 14 e i 19 anni.

Ragazzi che usano in maniera impropria delle armi, che distruggono vetrine, cassonetti, o lanciato oggetti durante le manifestazioni o devastano autovetture solo per gioco.

Il bello è che davanti al rapido esondare del fiume della devianza giovanile, che ben conosciamo e che vediamo solo quando vogliamo vedere, rimaniamo ancora a bocca aperta non pensando che ormai non sono più eccezioni ma la regola.

E’ da un profondo vuoto da colmare che nasce la devianza e il vandalismo, perché la noia è semplicemente un sinonimo di vuoto, il grido d’aiuto di adolescenti non visti e non contenuti da nessuno, se non dalle loro bravate.