Skicross, esordio stagionale in chiaroscuro per il noneso Pascal Rizzi

Esordio stagionale senza il botto per il noneso Pascal Rizzi, che lo scorso weekend ha preso parte con la nazionale italiana di skicross alle due gare in programma a Pitztal, in Austria.

L’obiettivo principale, dopo lo svolgimento di entrambe le qualifiche, era entrare nei primi 32 che poi si sarebbero fronteggiati nelle batterie. Per 32 centesimi l’azzurro della F.I.S.I. residente a Cloz non è riuscito a centrare il bersaglio, piazzandosi a metà classifica (46° il sabato e 47° la domenica).

“Il bicchiere non può che essere mezzo vuoto – spiega Pascal Rizzi – perché ho fallito l’ingresso nei primi 32. È vero che diversi compagni di squadra li ho messi dietro, ma ne avevo alcuni anche davanti che si sono qualificati. E io dovevo essere lì insieme a loro”.

Gli aspetti positivi però ci sono, ed è da questi che bisogna ripartire. “Sono comunque soddisfatto di come ho sciato – prosegue lo sciatore noneso –. Mi sono piaciuto tecnicamente, mi sono divertito un sacco e non vedo l’ora che arrivino le prossime gare di Coppa Europa”.

Le caratteristiche tecniche della gara, tra l’altro, non erano ideali per il noneso. E neppure quelle della neve. “Non sono scuse, ma una prova di appena 22 secondi non mi si addice proprio – rivela Rizzi –. Meno ancora le condizioni della pista. Dopo giorni di allenamento sul duro, mi sono ritrovato neve bagnata e tracciato salato. Per me era davvero difficile essere veloce”.

Fabio Vighesso, responsabile del comparto sanitario, aggiunge che “fisicamente l’atleta è ok e lo rivedrò nei prossimi giorni per programmare il lavoro in vista delle gare future. Abbiamo preso atto delle considerazioni di Pascal, ma dobbiamo ottenere di più e ritagliarci un posto di peso in squadra F.I.S.I.”.

Il procuratore dell’azzurro Roberto Giovannini, alle prese con gli ultimi rinnovi contrattuali, chiude così: “Confido che le sensazioni positive dell’atleta trovino riscontro nella realtà delle prossime gare. Lo skicross resta uno sport all’aperto: a Pascal e allo staff della squadra nazionale l’onere, e l’onore, di prepararsi al meglio anche di fronte al meteo dello scorso weekend a Pitztal, identico a quello che trovammo meno di un anno fa in Repubblica Ceca a Dolni Morava. E pure là, a onor del vero – conclude Giovannini –, fummo tutto tranne che brillanti”.

