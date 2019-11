Mori: Banda e Scuola musicale in convenzione col Comune

Scuola musicale dei Quattro vicariati e Banda sociale Mori Brentonico sono i partner del Comune di Mori per la formazione musicale, rivolta in particolare ai giovani.

Lo stabiliscono due convenzioni sottoscritte nel corso di quest’anno, che formalizzano una collaborazione che, in realtà, è operativa da molto tempo, con buona soddisfazione manifestata da parte di tutti i soggetti coinvolti.

La convenzione con la Banda è di pochi giorni fa. Proprio nel 2019 si celebrano, del resto, i 40 anni dalla fusione delle bande di Mori e Brentonico e sabato 30 novembre alle 20.45, in teatro, si terrà un evento – concerto per festeggiare il compleanno.

Titolo della serata è “La Banda e la comunità: una storia lunga più di 150 anni”. La ricerca dei brani e dei testi è di Antonio Carlini, direttore della Filarmonica di Trento, e del maestro della Banda sociale Mori

Brentonico, Sara Maganzini. Per celebrare questo grande traguardo, la Banda invita tutta la comunità in teatro, con una “mostra animata” dalle voci della Filodrammatica “Gustavo Modena”, intervallate da alcuni interventi musicali riferiti ai vari periodi storici.

L’assessore comunale alla cultura, Filippo Mura, spiega: «Riconosciamo a Banda e Scuola pari dignità nel ruolo di insegnamento della musica e nella loro capacità di proporre un calendario di eventi dedicati alla popolazione.

In entrambi i casi, per il finanziamento si tiene anche conto della capacità di attrarre allievi e, oltre al sostegno economico, il documento sottoscritto prevede esplicitamente la concessione gratuita di alcuni spazi pubblici in occasione dei concerti. Dal canto loro, Banda e Scuola sapranno proporre al Comune un adeguato programma di attività formative e culturali».

La Banda in particolare garantirà, come del resto sempre fatto in passato, l’accompagnamento in occasione di cerimonie civili e di commemorazione, oltre che alla Ganzega d’autunno. La convenzione con la Banda terrà conto, per la quantificazione del contributo, del numero dei soci suonatori presenti e di quello degli allievi.

Per l’anno scolastico 2019-2020, alla Banda è assegnato un contributo di 3.120 euro. La Banda conta al momento una dozzina di allievi (tendendo conto solo di quelli residenti a Mori) e una quindicina di soci suonatori moriani a cui si aggiungono quelli di Brentonico.

La Scuola musicale ha invece una novantina di allievi e riceve dal comune 22 mila euro, oltre al comodato d’uso esclusivo per gli spazi del secondo piano dell’ex municipio: un accordo firmato recentemente e che conferma la partnership per i prossimi 5 anni.