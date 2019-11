La tradizione trentina ad “Artigiano in fiera”

Il Trentino conferma e consolida con 34 aziende partecipanti la propria presenza a questa importante manifestazione.

Per nove giornate il pubblico avrà la possibilità di acquistare, vedere e toccare prodotti artigianali provenienti da tutto il mondo, autentici, originali e di primissima qualità.

Nello stand del Trentino anche le eccellenze dell’agroalimentare con i prodotti a Marchio QT.

Dal 30 novembre all’8 dicembre l’artigianato trentino sarà ancor una volta protagonista all’interno della manifestazione L’Artigiano in Fiera, all’interno degli spazi espositivi di Fieramilano a Rho-Pero.

Questa vetrina internazionale dell’artigianato di qualità, dove oggetti e creazioni si possono non solo ammirare e toccare, ma anche acquistare, lo scorso anno ha registrato 1 milione e 200 mila visitatori. Anche per il Trentino L’Artigiano in Fiera si conferma manifestazione importante per sostenere e promuovere il mondo dell’Artigianato locale, ma non solo. Una opportunità unica per far conoscere i valori di genuinità e tradizione della nostra provincia, portando a Milano una anteprima di quello che i visitatori possono trovare sul territorio.

Lo stand del Trentino, uno spazio di 1.300 mq nel Padiglione 1, all’ingresso della Porta Est della fiera, accoglierà 34 aziende artigiane e piccole imprese. Ci sarà poi uno spazio istituzionale per la promozione turistica del territorio che vedrà, oltre la presenza della Trentino Marketing, due desk dedicati: uno allo Skirama Dolomiti Adamello-Brenta, con le proposte turistiche di tutti i suoi ambiti, e un secondo riservato agli ambiti dolomitici, Val di Fiemme, Val di Fassa, San Martino di Castrozza, Primiero e Passo Rolle.

Confermata anche la presenza dei principali consorzi dell’agroalimentare con i prodotti più rappresentativi del territorio e in particolare quelli del “Marchio Qualità Trentino”: le trote e i salmerini di Astro e del Consorzio di tutela delle trote del Trentino I.G.P., i formaggi del Gruppo Formaggi del Trentino come il Trentingrana, il Puzzone di Moena e il Casolét della Val di Sole, il comparto melicolo e frutticolo con i prodotti Melinda e La Trentina. E non mancherà il mondo della distillazione rappresentato dall’Istituto Tutela Grappa del Trentino.

Il ristorante e l’annessa caffetteria, saranno gestiti dal Ristorante Prime Rose di Levico Terme con ricette di forte richiamo alla tradizione gastronomica trentina.