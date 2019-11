Avio: giornata nazionale degli alberi

Si è svolta anche ad Avio, in collaborazione con l’istituto Comprensivo di Avio, l’Uff. Distrettuale Forestale di Rovereto e Riva – Stazione Forestale di Ala ed il servizio di Custodia Forestale Ala-Avio, il 21 novembre u.s., la “Giornata Nazionale degli alberi”, così come istituita dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e riconosciuta con l’art.1 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10.

La manifestazione si è svolta con i ragazzi della classe 1^ media ed è stata fortemente voluta per una maggiore sensibilizzazione verso la tutela ambientale, la valorizzazione degli alberi e per rafforzare il senso di appartenenza al territorio.

Presenti all’incontro, oltre all’assessore comunale Franco Franchini, il Dirigente scolastico Vito Rovigo, i custodi forestali Sandra Delpero e Mattia Pezzato e l’agente forestale Tommaso Borghetti.

