Ala: la cena di ringraziamento per i volontari di Città di velluto

Il progetto “Amore tossico”, ideato dalla società “Paesaggi di parole Srl”, è una delle iniziative è una delle iniziative del Sistema bibliotecario trentino in collaborazione con l’Ufficio Pari opportunità della Provincia in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, ed ha coinvolto le biblioteche trentine. È una campagna multimediale; prevede la distribuzione di una “Mattonella” sulla quale sono incise delle poesie d’amore e inseriti dei codici Qr che, se inquadrati con il telefonino, permettono di visualizzare informazioni relative ai numeri di emergenza ed ai servizi antiviolenza attivi sul territorio trentino nonché citazioni autoriali sul tema del rispetto, che cambiano ogni 24 ore per 365 giorni.

La “Mattonella” è un quadrato (dimensioni 50 x 50) dove i nove QR-code contenuti nell’opera presentano, come stimolo alla riflessione sulla tematica della violenza contro le donne, messaggi divulgativi e informativi relativi ai servizi pratiche per uscire dai percorsi di violenza. Ogni giorno i contenuti vengono cambiati e aggiornati. La biblioteca di Ala ha già posizionato la mattonella: si trova tra gli scaffali del salone di lettura.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità