Venerdì caos traffico per la manifestazione dei «Gretini». Chiusa anche l’uscita dell’A22 Trento centro

Venerdì 29 novembre rimarrà chiusa l’entrata dell’autostrada del Brennero Trento centro (vedi foto)

La decisione è arrivata per evitare di paralizzare il traffico sulla rotatoria di Via Berlino a seguito della protesta organizzata del movimento Fridays for Future Trento, i ragazzi seguaci di Greta Thumberg che si battono a difesa del Pianeta, che dovrebbe avere luogo presso la rotonda di via Berlino.

Sono prevedibili grosse difficoltà e disagi per chi arriva e deve andare verso Riva del Garda e per chi deve uscire dalla tangenziale per portarsi verso la città visto il blocco del traffico in un nodo già difficile e caotico come quello di via Berlino.

I «Gretini» Trentini avevano esposto uno striscione dal cavalcavia della tangenziale nella zona del parcheggio Zuffo per denunciare l’emergenza climatica – per loro – non più imminente ma ormai chiaramente in atto.

«Il luogo, peraltro, – si legge sul sito del gruppo – non è stato scelto a caso: quella rotonda è uno snodo centrale del soffocante traffico cittadino che ogni giorno inquina l’aria che espiriamo. Con questa iniziativa vogliamo lanciare con decisione il quarto sciopero globale per il clima, il 29 novembre, in occasione del quale bloccheremo per tutta la mattinata quella rotonda, immobilizzando la città intera».

Questa notte hanno appeso un nuovo striscione sull’albero di Natale in piazza Duomo a Trento. sul quale c’era scritto «Tra vent’anni scierete sull’acqua».

Poi arriva l’annuncio della manifestazione di venerdì 29 novembre.

Scrivono i ragazzi sulla loro pagina Facebook: «Abbiamo attaccato uno striscione sull’albero di natale di piazza Duomo. Il messaggio è molto chiaro: il turismo “fast” da sci e mercatini di natale non è sostenibile per la città e per le montagne. La risposta della politica al riscaldamento globale è costruire nuovi bacini idrici sempre più alti, per fare sciare le persone anche quando la stagione non lo consente. Il 29 scendiamo in piazza di nuovo e ci riprenderemo la città. Non possiamo più permetterci di aspettare!»