Rovereto: monossido di carbonio nell’agenzia immobiliare Mondo Casa. Evacuati tutti i dipendenti

Ieri pomeriggio nell’agenzia immobiliare Mondo Casa a Rovereto c’è stata una fuga di gas.

Il primo ad accorgersene è stato il dipendente Marco Calzà (ex vigile del fuoco), che ha notato fin da subito un odore sospetto.

Una volta che quell’odore ha iniziato a farsi più intenso sono stati chiamati i vigili del fuoco di Rovereto.

I pompieri hanno confermato la presenza di monossido di carbonio e hanno proceduto con l’immediata evacuazione.

E’ stata individuata anche la fonte: un gruppo elettrogeno acceso in un magazzino edile dietro l’azienda. I pompieri hanno quindi spento l’impianto e arieggiato il locale.

Il monossido di carbonio è prodotto da generatori, griglie, fornelli da campeggio (e in generale tutti i fornelli a propano, metano o carbone), automobili e navi.

Esistono i rilevatori di CO che sono strumenti dal costo contenuto che producono, con precisione e affidabilità, un allarme anche per basse concentrazioni di CO (220 PPM particelle per milione).

Intervengono con segnalazioni luminose o acustiche, oppure possono essere previsti per attivare una ventilazione forzata, per esempio tramite un estrattore l’aria.

In questo caso però è stata l’intuizione del dipendente Marco Calzà ad evitare conseguenze molto più gravi per tutti i colleghi.

Il monossido di carbonio è un gas infiammabile inodore e incolore.

Qualora si superasse la concentrazione di 35 ppm (all’interno dell’agenzia la concentrazione era di 50 ppm) può risultare pericolosamente tossico e mortale