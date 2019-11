Per le festività un “Cuore del Natale Clesiano” ricco di sorprese

Anche quest’anno a Cles il ‘Natale Clesiano’ riserva un sacco di sorprese, eventi, appuntamenti culturali, mostre, presepi, per soddisfare i gusti di tutti, con particolare riguardo ai bambini che aspettano trepidanti Babbo Natale e la Befana.

Per presentare il programma, martedì 26 novembre si è tenuta la conferenza stampa presenziata dal Presidente del Consorzio Cles Iniziative Marco Cattani, L’Assessore al Turismo e Attività Economiche del Comune di Cles Andrea Paternoster, la Vicepresidente della Pro Loco di Cles Annamaria Franch e… Babbo Natale in persona!!!

In sintesi i conferenzieri hanno sottolineato l’importanza di arricchire Cles e le vallate di Non e Sole con eventi e manifestazioni sia estivi che invernali, per contrastare la spietata concorrenza di centri commerciali ed e-commerce, nonostante il difficile momento economico che si sta attraversando, puntualizzando la necessità di rimanere uniti; non dimenticando di ringraziare tutti coloro che, con il loro lavoro, hanno contribuito alla realizzazione del ‘Natale Clesiano’: le varie Associazioni di volontariato, gli enti, ed in particolare i ragazzi dell’Intervento 19, guidati da Patrizio Cavallar, che hanno costruito un piccolo bosco fatto di alberelli intagliati, gnomi e pupazzi di neve, una bellissima dimensione fiabesca.

Per il periodo natalizio, a cavallo tra il 2019 e il 2020, la triade vincente Consorzio Cles Iniziative, Comune e Pro Loco di Cles, offre ai clesiani, ai valligiani ed ai turisti presenti, molto numerosi in questo periodo dell’anno, sempre nuove proposte di intrattenimento oltre ai tradizionali alberi di Natale allestiti in tutta la borgata, ‘Presepi d’Incanto’ in mostra a Palazzo Assessorile, dove è esposto lo storico Presepio Alpino.

Babbo Natale si farà vedere anche prima di Natale, precisamente il pomeriggio di venerdì 29 novembre, e scenderà da un trenino tutto suo, alla stazione del tram di Cles, scelto da lui per acquistare i regali, e si aggirerà per le vie di Cles dalle 16,30 in poi. Questa iniziativa è stata organizzata dagli studenti dell’UPT di Cles, in collaborazione con Trentino Trasporti e Trentino Tv.

Una delle novità sarà ‘Incantacles’: i migliori interpreti del Festival estivo ‘CantaCles’ si esibiranno in vari punti del centro storico, accompagnati da Attilio Springhetti con il suo sassofono, nelle domeniche d’Avvento precedenti il Natale.

Ancora una novità, nel rispetto delle tradizioni: domenica 22 dicembre alle 16 in piazza Battisti, rappresentazione del presepe vivente con i figuranti del Gruppo Storico Culturale Arzberg Val di Non, ‘La Nascita di Gesù narrata da sua Madre’.

La ‘Casetta di Babbo Natale’ sarà allestita nelle vetrine del negozio ex Angeli ortofrutta difronte a Palazzo Assessorile, dove la domenica Babbo Natale incontrerà i più piccoli, ai quali è stato dedicato il consueto concorso ‘Scrivi e disegna Babbo Natale’.

Un occhio di riguardo è stato rivolto all’ambiente, in merito agli addobbi natalizi, usando le luminarie dell’anno precedente a basso consumo energetico, ed usufruendo per le decorazioni il legno degli alberi sradicati durante la terribile tempesta Vaia dell’ottobre 2018.

I negozi rimarranno aperti per quattro domeniche in dicembre, 1 – 8 – 15 e 22; non mancheranno i tradizionali laboratori per bambini, che si divertiranno a preparare i biscotti natalizi alla Fabbrica dei Dolci sabato pomeriggio, mentre la domenica spazio alla loro creatività assemblando addobbi natalizi con materiali naturali e di recupero alla Pergola del Cuore in Corso Dante.

A San Silvestro tutti in piazza per festeggiare il Capodanno con musica, balli e molto altro. L’anno nuovo non può iniziare senza la tombola, che si giocherà la sera del 3 gennaio. Grande attesa da parte dei piccoli per l’arrivo della Befana, che giungerà a cavallo della sua scopa carica di doni e dolcetti domenica 5 gennaio in Corso Dante.

Sarà riservato un largo spazio alla cultura, con lo spettacolo teatrale ‘Gli italiani oltre il Muro’ in scena il 6 dicembre a Palazzo Assessorile, ed il concerto dell’Orchestra Haydn mercoledì 11 dicembre all’Auditorium del Polo Scolastico.

Per gli amanti dei concerti di Natale, le esibizioni della Scuola Musicale ‘Celestino Eccher’ e del Gruppo Bandistico Clesiano.

Immancabile il mercato del primo lunedì del mese, il 2 dicembre ed il 6 gennaio.

La brochure con il programma completo è disponibile presso tutti i negozi consorziati, alla Pro Loco di Cles e scaricabile dal sito del Comune di Cles