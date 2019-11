Nel rione di San Martino arriva Micú, Macchinario Inutile di Consapevolezza Urbana

Venerdì 29 novembre dalle 8.30 alle 14 è prevista in città una manifestazione legata alle tematiche ambientali nell’ambito degli eventi organizzati dal movimento “Friday for Future”.

Il punto di ritrovo dei «Gretini» è previsto per le ore 8.30 in via Verdi per poi proseguire in corteo sul seguente percorso: piazza Duomo, via Belenzani, via Alfieri, via Torre Vanga, cavalcavia S. Lorenzo, ponte S. Lorenzo, lung’Adige M. Apuleio, via Druso per concludersi presso l’area di intersezione di via Berlino (rotatoria casello A22 Trento centro).

Per contemperare le esigenze della manifestazione e quelle della viabilità verranno adottati alcuni provvedimenti sulla circolazione stradale: chi deve utilizzare la SS45/bis della Gardesana sia provenendo da Riva del Garda che dalla città a partire dalle 9 sarà deviato su via Brescia.

Per chi proviene da Riva del Garda sarà attuata riduzione delle corsie da due ad una a partire da Cadine verso la città per consentire l’immissione appunto in via Brescia; è possibile si verifichino incolonnamenti anche in galleria.

Sempre dalle 9 saranno adottati alcuni provvedimenti viabilistici in tangenziale, che comunque è sempre percorribile con le seguenti prescrizioni:

Per chi percorre la tangenziale provenendo da nord sono interdette le uscite 6a e 6b (Trento centro) e 5 (Piedicastello-Motorizzazione)

Per chi percorre la tangenziale provenendo da sud sono interdette le uscite 5 (Piedicastello-Motorizzazione) e 6 (Trento centro)

L’entrata e l’uscita in tangenziale sono sempre garantite sia in direzione sud che nord, utilizzando gli accessi 4 (Sanseverino) e 7 (via Maccani).

Non vi sono prescrizioni per le entrate e le uscite in tangenziale 1 (Mattarello), 2 (Marinaio Casello A22 TN Sud), 3 (Ravina-via Al Desert), 8 (Trento nord Gardolo) così come non vi sono limitazioni sulla SP 235 Interporto e SS47 della Valsugana, salvo possibili formazioni di code e rallentamenti.

Deviazioni saranno attuate anche in città in prossimità delle vie Fratelli Fontana, ponte S. Giorgio, lung’Adige M. Apuleio con il divieto di transito in direzione rotatoria via Berlino -casello A22 TN Centro.

Sarà sospesa la circolazione sul percorso della manifestazione per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti con deviazioni su percorsi alternativi. Possibili disagi potrebbero interessare il trasporto pubblico urbano ed extraurbano.