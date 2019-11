Grazie alle segnalazione dei cittadini i carabinieri denunciano due persone per spaccio

Si rinnova il sostegno dell’Aquila Basket alle attività di prevenzione e sensibilizzazione di Apss sull’importanza delle vaccinazioni.

Dopo aver fatto da testimonial per il lancio del portale, la Dolomiti Energia Basket Trentino scende in campo anche per la campagna di vaccinazione antinfluenzale #iomivaccino, nella convinzione che vaccinarsi sia il metodo più sicuro ed efficace per evitare l’influenza, una malattia infettiva che può avere anche conseguenze gravi per la salute.

Proseguono intanto le vaccinazioni antinfluenzali negli ambulatori dei medici di famiglia e negli ambulatori vaccinali dell’Azienda sanitaria, che saranno aperti al pubblico anche a dicembre e procede anche la somministrazione del vaccino agli operatori sanitari dell’Apss, considerati tra le categorie a maggior rischio sia di contrarre l’influenza, sia di trasmetterla ai pazienti.

Per incentivare la vaccinazione degli operatori sanitari è nata anche l’idea di un ‘premio’ per le Unità operative di Apss che raggiungeranno le coperture vaccinali più alte.

Le rilevazioni sulle coperture saranno effettuate dopo il 31 dicembre, quindi fino a quella data è possibile contribuire alla buona performance della propria Unità operativa. Oltre ad una targa celebrativa di ‘Vaccinarsintrentino’ sono in palio dei ‘bonus’ per la formazione da utilizzare per un workshop interno o per una site visit in strutture di eccellenza.

I dati del Sistema di sorveglianza nazionale dell’influenza (Influnet) evidenziano come in Trentino non si sia ancora verificata un’epidemia influenzale.

Apss ricorda che la vaccinazione antinfluenzale è importante, salva vite umane ed è efficace per ridurre il rischio di contrarre una malattia con conseguenze in alcuni casi molto gravi e invita le persone, soprattutto quelle a maggior rischio, a fare la vaccinazione dal proprio medico di famiglia o negli ambulatori dell’Azienda.

In allegato sono disponibili gli orari di dicembre degli ambulatori vaccinali di Apss.