Depuratore: al collettore di Cloz saranno collegati gli abitati di Revò, Romallo e Cagnò.

I lavori che oggi e domani impegneranno il Consiglio provinciale in Aula sono iniziati stamane con il question time.

La consigliera Demagri chiedeva se la provincia autonoma di Trento, dopo aver finanziato il collettore Castelfondo-Brez-Cloz per collegare i paesi al depuratore di Cloz per modernizzare e completare il sistema fognario lungo il torrente Novella, abbia avviato la gara d’appalto, quali siano i tempi di esecuzione dell’opera e se la Giunta intenda finanziare anche il collegamento con il depuratore anche per gli abitati di Revò, Romallo e Cagnò.

Il presidente Fugatti ha chiarito che il collettore rappresenterà la dorsale principale per le acque refluee della zona, il progetto è in fase avanzata ed è stato presentato alla conferenza dei servizi per l’ottenimento dei pareri ed entro marzo del 2020 sarà indetta la gara, cui seguirà l’aggiudicazione, con la previsione di un completamento dell’intervento entro il 2022. Il progetto è comunque subordinato alla realizzazione del collettore di Cloz, cui saranno collegati gli abitati di Revò, Romallo e Cagnò.

