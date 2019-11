Carollo perde il primo round a Rovereto: Il TAR non è competente per decidere sul Natale 2018

Non era una causa per il Tar, ma per la giustizia civile.

Agostino Carollo e la sua Everness sbagliano indirizzo per il ricorso contro il rifiuto da parte del Comune di Rovereto di pagare i 94 mila euro di restante compenso per l’organizzazione delle iniziative legate al Natale del 2018 in città che hanno lasciato uno strascico polemico e notevoli malumori fra i cittadini della città della Quercia.

E così l’amministrazione cittadina vince involontariamente la prima partita, pur essendo incappata anch’essa nello stesso errore di valutazione del proprio avversario.

La vicenda è ormai conosciuta.

Per ragioni che il Comune ha valutato come non contestabili, ad Agostino Carollo è stata destinata solo la metà del compenso inizialmente pattuito per l’organizzazione di eventi natalizi nella città della Quercia.

Una cifra che ammontava originariamente a 188.100 euro e che non è mai stata liquidata per intero a causa delle molte mancanze che vengono contestate alla Everness, a cominciare dal mancato rispetto delle richieste contenute nel bando, ma non solo.

Quella del 2018, si ricorderà, fu un’edizione del Natale in città contornata da polemiche e pubblici battibecchi che certo non hanno giovato al buon nome e tanto meno allo spirito della manifestazione.

Non solo il Comune non pagherà, ma si riserva anzi di chiedere a Carollo la restituzione di parte dell’acconto versato come risarcimento danni.

Ora però, è tutto da rifare. La sentenza che sottolinea il grande fraintendimento è del 21 novembre e ora si vedrà quale sarà la volontà di ricorrere al giudice ordinario da parte di tutte e due le parti in causa, dati tempi e costi differenti rispetto al ricorso a un tribunale amministrativo.