Una valle accessibile a tutti: a Denno una serata dedicata al report di Gsh

Il paese di Denno oltre le barriere architettoniche. Domani sera, mercoledì 27 novembre, sarà l’occasione per conoscere quanto rilevato dalla cooperativa sociale Gsh attraverso il monitoraggio del paese della bassa Val di Non, riassunto in un report fotografico che sarà consegnato all’amministrazione comunale nel corso della serata intitolata “Una valle accessibile a tutti – Oltre le barriere”.

Si tratta di un approfondimento sull’accessibilità del territorio, segnalandone gli ostacoli affinché possano essere riconosciuti e rimossi e le strutture architettoniche che invece facilitano e permettono il libero movimento autonomo di tutte le persone.

L’iniziativa rientra nell’attività di mappatura delle barriere architettoniche nei territori delle Valli di Non e di Sole che questa volta ha riguardato il paese di Denno ed è stata svolta da utenti, educatori e volontari del Centro Socio Educativo di Cunevo “Il Melograno”.

Sarà presentata anche l’iniziativa “Diversamente abile per un’ora”, un’esperienza diretta vissuta a bordo di una carrozzina che ha visto il coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo Bassa Anaunia-Tuenno, della Scuola Materna e dell’amministrazione comunale.

L’intento di questa proposta, che ha visto anche il sindaco Fabrizio Inama salire in carrozzina, è quello di far vivere direttamente alle persone la problematica della presenza di barriere delle quali normalmente non ci si accorge neanche.

La serata, che si terrà a partire dalle 18 nella sala consiliare del Comune, è a partecipazione libera.

