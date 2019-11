Primiero: volo di 100 metri nel torrente sottostante. Miracolato

Nell’ambito del pattugliamento ordinario intensificato per il particolare afflusso durante i mercatini di natale inaugurati appena il giorno prima, il 23 novembre, a seguito di una segnalazione di un cittadino, il personale operante del Comando della Polizia locale provvedeva al controllo di un veicolo sospetto che sostava nelle immediate vicinanze del Parco Asburgico Secolare di Levico all’interno del quale erano presenti tre soggetti di cui uno minorenne.

A seguito dei primissimi accertamenti gli agenti sospettavano che all’interno dello stesso veicolo ci fosse stato uso di sostanze psicotrope, presumibilmente stupefacenti.

Per una verifica più approfondita i soggetti venivano accompagnati presso gli uffici del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Alta Valsugana – sede distaccata di Levico – per i necessari approfondimenti. A seguito dell’ulteriore attività di Polizia Giudiziaria coordinata dal Vice Comandante Andrea Fontanari si rinvenivano durante le operazioni di ispezione e le relative perquisizioni 0.38 g di sostanza psicotropa – presumibilmente “marjuana” – e due coltelli serramanico con lama di circa 6,5 cm e si procedeva quindi al sequestro amministrativo della sostanza per i successivi controlli di rito e al sequestro penale dei due coltelli.

Le operazioni iniziate alle ore 16.30 circa si concludevano alle 19.45 circa.

“Più dell’operazione in se stessa, che comunque è la terza dell’ultimo mese compiuta dagli stessi agenti, peraltro assunti da pochi mesi, – spiega il Sindaco di Levico Gianni Beretta – è importante evidenziare che l’attenzione è massima e il nostro sforzo, in perfetta la sinergia con le Forze dell’Ordine presenti sul territorio, è nel prevenire quei fenomeni di devianza tra i giovani che possono nel tempo ulteriormente degenerare in fenomeni antisociale e/o criminali”.

“Per questo abbiamo istituito anche appositi servizi in borghese – puntualizza il Comandante Flavio Lucio Rossio – per contrastare lo spaccio e la detenzione di droghe in ogni luogo e specialmente nei pressi delle scuole e delle aree di svago”.

