Fatto brillare il masso pericolante sul monte Brione. Il video

Mercoledì 20 la Volante del Commissariato di P.S. di Riva del Garda ha denunciato L. M. italiano di 21 anni, per violazione del foglio di via dal comune di Riva del Garda.

L’uomo rintracciato nel primo pomeriggio del 20, in via Trento da personale del Commissariato era destinatario del divieto di ritorno nel comune di Riva del Garda per anni 3, con provvedimento emesso dal Questore di Trento il 20 agosto di quest’anno.

Giovedì 21 la Squadra Volante denunciava per ricettazione e uso di atto falso un senegalese di 22 anni, perché trovato in possesso di una patente di guida italiana falsa.

Il personale del Commissariato verso le ore 19.00 del 21, durante le attività di prevenzione nel centro cittadino, in porta San Marco fermava un giovane extracomunitario per controlli di polizia.

Durante la perquisizione veniva rinvenuta sullo straniero una patente di guida rilasciata dalla motorizzazione civile di Verona il 15 giugno 2018, presumibilmente falsa.

Viste le perplessità sulla natura del documento veniva sottoposto al controllo con la lampada di Wood.

Dal riscontro emergeva che per la stampa della patente era stata usata una tecnica difforme rispetto ai modelli autentici. Per tale motivo il documento veniva sequestrato e lo straniero denunciato per ricettazione e uso di atto falso.

Ieri venerdì 22 novembre, personale del Commissariato di Riva del Garda con il concorso di quello di Rovereto, rintracciavano a Rovereto una Mercedes rubata il 21 luglio 2019, sempre a Rovereto.

L’auto a termine delle attività di polizia giudiziaria veniva restituita al legittimo proprietario.

«Continuano, grazie anche all’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, incessanti le azioni di controllo del territorio volte a contrastare la microcriminalità, commenta il vice Questore Salvatore Ascione, (foto) e destinate a restituire alla cittadinanza il giusto denso di sicurezza e serenità.»