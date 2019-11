Via Orsi a Trento: 25 enne ritrovata morta dentro un’autovettura

Gli atleti delle più importanti squadre della città in visita una volta al mese al reparto di pediatria del Santa Chiara.

Dal calcio al basket, dalla pallavolo allo sci, dal nuoto al rugby queste e tante altre discipline sono state coinvolte dal Comune di Trento e dall’Azienda provinciale per i Servizi sanitari in un’iniziativa nuova il cui obiettivo è contribuire a portare una volta al mese un momento di svago e di sorriso ai bambini e agli adolescenti ricoverati presso il reparto di pediatria dell’Ospedale Santa Chiara facendo trascorrere loro una giornata “particolare” incontrando gli atleti delle varie società.

Sarà un’occasione per far entrare lo sport, con tutto il suo portato di solidarietà, di fraternità e spirito di squadra, all’interno dell’ospedale stesso per portare ai pazienti dei momenti di gioia e – se possibile – di allegria.

I piccoli degenti potranno infatti chiacchierare con gli atleti, porre loro domande, curiosità, fare qualche fotografia/selfie, chiedere autografi e magari ricevere in dono gadget inerenti la disciplina (magliette, cappellini, palloni, ecc…).

Tra le società coinvolte ci sono ITAS Trentino Volley, Aquila Basket, Trentino Volley Rosa, Calcio Trento, Calcio ViPo, Trento Clarentia Calcio Femminile, Sci club Monte Bondone, Scuderia Trentina, Trento Rugby, Asd Città di Trento organizzatrice del Giro al Sas, la TNT nuoto Trento e tutte quelle che vorranno eventualmente aggiungersi in futuro.

L’iniziativa – che partirà già a fine novembre – si concretizzerà nella disponibilità di ciascuna realtà sportiva di entrare in reparto una/due volte all’anno, in giornata infrasettimanale, con almeno due atleti in tenuta sportiva, secondo un calendario curato direttamente dal Comune di Trento.

