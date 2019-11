Le «Sardine»: movimento spontaneo o un’arma di distrazione di massa?

Creare un’arma di distrazione di massa è una cosa molto semplice.

Basta prendere un soggetto che risulti simpatico o semplicemente gradito in maniera trasversale; abbinarlo ad un argomento che sia accattivante e coinvolgente e aspetto fondamentale, dev’essere di sinistra.

Ecco gettate le basi del fenomeno Greta e delle recenti sardine.

Pubblicità Pubblicità

La gente distrae l’attenzione da tematiche strategiche, s’inebria scendendo in piazza; i giornali possono scrivere di altro ed ecco la mazzata arrivarci addosso senza che nessuno se ne accorga.

A spiegare il fenomeno delle “sardine” è un insospettabile: Marco Rizzo (nella foto) segretario del Partito Comunista che in un intervista ha contestualizzato il fenomeno delle “ sardine”: “ Mentre siamo distratti dalle “ sardine” in Europa si sta approvando la riforma del Mec ( Meccanismo Europeo di Stabilità) al quale l’Italia aveva già contribuito con 14 miliardi, praticamente 4 volte il controvalore di quota 100), con due regole capestro: o il rapporto del 60% tra deficit e Pil, oppure il commissariamento della politica economica dei singoli Stati. Il che vuol dire che l’Europa potrà decidere a suo piacimento di ritardare il pagamento dei Bot, oppure tassare liberamente quegli 8 miliardi e mezzo che sono l’ammontare dei risparmi degli italiani. Ipotizziamo un 3% che avrebbe un peso ben diverso su chi ha a disposizione un miliardo o mille euro”.

Per Rizzo non è casuale che in una fase così delicata arrivino le “sardine” null’altro che un’arma di distrazione di massa per distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica.

Poi se dietro al fenomeno c’è un giovane collaboratore di Romano Prodi i può essere un ulteriore spiegazione di tanto prodigarsi per avvallare i desideri dell’Europa.

Pubblicità Pubblicità



Le sardine hanno già ufficializzato come sia il PD il proprio partito di riferimento e sembra che abbiano già registrato il marchio.

Il paradosso? Avrebbe già un potenziale bacino elettorale del 15%, ma nel giudizio popolare il 43% le considera di centro sinistra ed il 31 % di estrema sinistra.

Curioso anche come un movimento che si definisce spontaneo, nato solo come resistenza passiva alla presenza di Salvini a Bologna, in meno di 7 giorni diventi internazionale.

Dalle sardine italiane sono nate quelle internazionali e che ieri si sono ritrovate a Washington: movimento spontaneo o ha ragione Rizzo considerandolo un’arma di distrazione di massa?