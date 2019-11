Balotazione valli del Pasubio: il 93% dice no alla Valdastico.

Nuovo attacco al sindaco di Calliano Lorenzo Conci (nella foto) da parte delle minoranze consiliari che sottolineano come l’ennesima promessa non sia stata mantenuta.

La lista Civica «La tua Calliano» attraverso il suo capogruppo Marco Pompermaier protesta contro l’amministrazione che «ad inizio anno ha avuto la brillante idea di modificare l’orario ed anche le modalità di trasporto che portano l’utente a dover fare un cambio a Volano per raggiungere Rovereto».

I nuovi orari e la nuova metodologia erano stati modificati per poter includere nel piano d’area il comune di Besenello, cosa peraltro auspicata dai consiglieri di minoranza e sostenuta anche nella scorsa legislatura.

Pubblicità Pubblicità

«Certo è che la soluzione scelta dall’amministrazione Comunale, come appare, – si legge nella nota dei Consiglieri Stefano Battisti, Gabriele Battisti, Rolando Goller e Loredana Ferrari – crea un notevole disservizio agli utenti di Calliano raddoppiando i tempi di percorrenza per arrivare a Rovereto».

In data 2 aprile 2019 il gruppo consiliare di minoranza ha interrogato il Sindaco chiedendo «se ritiene di attivarsi per ripristinare, o meglio ancora migliorare, l’orario precedente».

Pubblicità Pubblicità

Nella risposta è arrivata la promessa che l’orario in vigore era sperimentale e che con l’autunno si sarebbe risolto il problema, ripristinando l’orario precedente.

«Tanti cittadini di Calliano hanno chiesto all’Amministrazione di risolvere il problema senza risultato e successivamente ci hanno chiesto di promuovere una raccolta firme da presentare al Comune di Calliano ed a Trentino Trasporti. Noi abbiamo invece optato per seguire i canali istituzionali con gli strumenti che, in una dialettica corretta tra maggioranza e minoranza, abbiamo a disposizione e quindi abbiamo presentato la sopracitata interrogazione. Ora chiediamo, pubblicamente attraverso il vostro quotidiano, al Sindaco di, almeno in questo fine legislatura, di interessarsi in maniera seria di questo problema che, anche se non se ne rende conto, è di grande interesse per gli abitanti di Calliano» – concludono i consiglieri di minoranza.

Pubblicità Pubblicità