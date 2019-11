«Balotazione» Valli del Pasubio, Fugatti: «Quanto il progetto sarà pronto andremo a spiegarlo sui territori»

«Non era un referendum ma una consultazione a senso unico, non è stata infatti chiesta da parte di nessuno dei tre comuni interessati la nostra presenza alle riunioni. Così facendo non c’è stata la possibilità di contraddittorio» – Così il Governatore Maurizio Fugatti l’indomani del risultati della «balotazione» che ha coinvolto Trambileno, Terragnolo e Vallarsa chiamati a dire la propria sulla realizzazione della Valdastico sul proprio territorio.

1476 i voti validi, col 71,5% di votanti a Terragnolo, il 53,13% in Vallarsa ed il 47,4 a Trambileno.

L’affluenza media quindi ha superato il 50% nei tre comuni.

Come ampiamente previsto hanno vinto i no con 1.476 voti contrari e 106 favorevoli.

Un referendum simbolico, ma che potrebbe indirizzare a Fugatti e la sua giunta un chiaro segnale popolare: Nelle valli del Pasubio in poche parole il 93% dei cittadini la Valdastico non la vogliono.

Il governatore però non è d’accordo sullo sbandierato successo della balotazione di ieri: «Se leggo i numeri con tutto il movimento mediatico a sostegno di questo «referendum» mi attendevo un risultato più eclatante in verità e una massa di cittadini che si riversassero a votare. Così non è stato e il quasi 50% ha preferito starsene a casa. Questo è un segnale che circa la metà dei residenti potrebbe essere d’accordo sulla Valdastico»

Ma il risultato, giudicato dal governatore positivo, è confermato anche dal fatto che per ora non esiste nessun progetto reale sulla Valdastico e che «per questo non abbiamo ritenuto giusto confrontarci con i cittadini di Vallarsa. Quando questo progetto sarà pronto ci confronteremo con la popolazione senza problemi e andremo sul territorio per spiegarlo bene. I progetti che in questo ultimo periodo sono stati presentati non sono assolutamente veri» – ribadisce Fugatti.

