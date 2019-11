A Cavalese coi DES per parlare di aziende e responsabilità sociale di impresa

Un operaio rumeno di 63 anni, Neculai Minac, è deceduto stamattina a Molina di Fiemne dopo essere precipitato da una impalcatura in un cantiere per oltre 15 metri.

La tragedia è successa alcuni minuti prima delle 11.00 presso il cantiere del nuovo pastificio Felicetti che a regime dovrebbe dare lavoro ad oltre 40 persone.

L’uomo residente a Fidenza in provincia di Parla, dopo la caduta è stato subito soccorso dai compagni ma purtroppo dopo l’arrivo dei soccorsi è deceduto sul posto nonostante il disperato tentativo del medico rianimatore a bordo dell’ambulanza.

Pubblicità Pubblicità

Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso con l’appoggio dell’elicottero dei Vigili del Fuoco decollato da Trento.

Il triste bilancio dei morti sul lavoro sale ora a 12 in Trentino dall’inizio del 2019. Gli incidenti mortali sul lavoro rispetto all’anno scorso si sono raddoppiati.

Pubblicità Pubblicità

Sul tragico episodio è intervenuta anche l’assessore della sanità “Il tragico episodio di oggi, che ha visto la morte di un operaio a Molina di Fiemme, richiama ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro. E’ infatti sempre più imprescindibile garantire a tutti condizioni di lavoro, sicure ma per farlo dobbiamo impegnarci in modo trasversale coinvolgendo i diversi soggetti del territorio. E’ necessario lavorare poi, ancora di più, nel diffondere una cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle iniziative di sensibilizzazione e soprattutto in quelle di prevenzione”.

“Recentemente – ha concluso Segnana – abbiamo avviato i lavori del Comitato provinciale di coordinamento in materiale di Salute e Sicurezza sul lavoro e, proprio lo scorso ottobre, insieme al presidente Fugatti e all’assessore Achille Spinelli, ho partecipato alla riunione del comitato che si è tenuta in Provincia. Nella riunione si è fatto il punto proprio sui drammatici infortuni che erano accaduti negli ultimi mesi. Ora gli infortuni mortali dall’inizio del 2019 sono il doppio dello scorso anno. Dobbiamo mettere in campo tutte le risorse possibili per fermare questa situazione preoccupante”.

Pubblicità Pubblicità