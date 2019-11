“Educa”: rinnovato il protocollo di collaborazione tra enti per l’organizzazione delle prossime cinque edizioni

La giunta provinciale ha approvato venerdì lo stanziamento del contributo di 3,79 milioni di euro ad Itea per la realizzazione di due interventi di edilizia pubblica a Trento.

Le attività, comprese nel Piano strategico 2019 – 2021 e previste per l’anno in corso, riguardano un immobile in Viale dei Tigli (1,39 milioni di euro) e la permuta tra uno stabile in via San Pio X di proprietà Itea e due compendi in località Borino e a Roncafort dell’Opera Universitaria (2,40 milioni di euro).

Da un punto di vista tecnico, la delibera, presentata in giunta dall’assessore provinciale alla salute e alle politiche sociali Stefania Segnana, approva il Piano strategico 2019-2021 di Itea, limitatamente agli interventi previsti per il 2019, con esclusione delle annualità successive.

Pubblicità Pubblicità

Nel Piano strategico triennale sono inseriti i due interventi oggetto del finanziamento di 3,79 milioni di euro.

In particolare, gli interventi e i relativi impegni finanziari riguardano l’integrazione di 1,39 milioni di euro per i lavori all’immobile di Viale dei Tigli a Trento.

Il nuovo finanziamento è dovuto alla revisione di costi della biblioteca e degli alloggi (adeguamento ai nuovi standard energetici), oltre che alcune nuove opere. Complessivamente il costo dell’intervento è di 9,51 milioni di euro di cui 5,09 a carico della Provincia autonoma di Trento e 4,42 milioni a carico dello Stato.

Il secondo stanziamento, pari a 2,40 milioni di euro, garantirà ad Itea di portare a termine la permuta immobiliare con l’Opera Universitaria di Trento.

Pubblicità Pubblicità



L’operazione prevede lo scambio con relativo conguaglio del compendio denominato “la Nave” in via S.Pio X a Trento di proprietà di Itea con due unità immobiliari in località Borino e Roncafort di proprietà dell’Opera universitaria.

Mentre l’immobile di S.PIo X richiede un importante intervento di risanamento e recupero edilizio, gli immobili ottenuti in permuta da ITEA risultano già idonei alla locazione e consentiranno dunque alla società di rendere disponibili in breve tempo nuovi alloggi sociali a favore dei cittadini in condizioni di disagio abitativo.