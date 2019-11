Maxi blitz della Guardia di Finanza in un appartamento di via Sordo a Trento

Continua incessante il lavoro degli uomini delle Fiamme gialle di Trento che attraverso una serie di indagini legate al traffico di droga oggi poco prima delle 15.00 hanno effettuato un blitz all’interno di un appartamento di via Sordo in san Pio X.

Non si sa se l’irruzione nell’appartamento sia legata alla scoperta di mezzo chilo di cocaina ritrovata in uno scantinato dai Carabinieri nella giornata di ieri in via Filzi che dista a pochi metri dall’appartamento del blitz.

Insieme alla droga, abilmente occultata all’interno di una cantina in disuso di un condominio sono stati rinvenuti e sequestrati anche 5.700 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento di attività illecita.

Pubblicità Pubblicità

Il valore della droga se non tagliata potrebbe essere di circa 250 mila euro, se invece pronta per lo smercio il suo valore sarebbe di circa 50 mila euro.

Gli uomini della guardia di finanza sono arrivati nella palazzina di via Sordo con una macchina di servizio e tre mezzi civetta.

In tutto una decina di uomini per lo più in borghese.

Il blitz è durato pochissimi minuti a dimostrazione della professionalità degli uomini delle fiamme gialle.

Pubblicità Pubblicità



Sono state bloccate e caricate sulle macchine 5 persone, quasi tutti giovani e stranieri.

All’uscita della palazzina una minore ha tentato la fuga ma dopo pochi metri è stata riacciuffata.

Uno dei giovani è stato ammanettato perché ha tentato di fare resistenza.

Emblematico il suo comportamento mentre stava per essere caricato in macchina: pur ammanettato ha mostrato il dito medio ben alzato ai Finanzieri in segno di sfida tentando di resistere all’arresto.(foto)

Il blitz ha destato molta curiosità in tutti i residenti del condominio che hanno assistito agli arresti sui rispettivi poggioli di casa con piacevole sorpresa.