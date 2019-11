Dalla luna al legno, un’estate da ricordare per le mostre e i festival di Predaia

Cinquant’anni dalla conquista della Luna non sono passati invano a Predaia, che con una grande mostra ha raccolto numeri di tutto rispetto, con un totale di oltre 3200 persone.

Un’esposizione, quella promossa dai Comuni di Predaia e di Cles e curata da Marcello Nebl, realizzata grazie alla preziosa e fattiva collaborazione dell’associazione astrofila locale Ge.mi.ni che ha curato pure diversi eventi collaterali.

Si è voluto inoltre garantire l’apertura della mostra sino alla metà di ottobre perché diverse scolaresche potessero visitarla, anche alla presenza del curatore o del presidente dell’associazione Ge.mi.ni.

Parecchi, come detto, gli eventi collaterali: conferenze dedicate al nostro satellite Luna, all’allunaggio, allo sviluppo tecnologico, allo sviluppo della musica negli anni ’60; concerti dedicati ai più famosi gruppi dell’epoca; cineforum “dedicato” a quegli anni; attività per bambini (laboratori, notte a tema luna in biblioteca).

Tutti appuntamenti che hanno riscosso un buon successo di pubblico, coinvolgendo anche ben 361 bambini e ragazzi.

PREDAIA ARTE E NATURA: SENTIERO, SIMPOSIO, FESTIVAL – L’Asuc di Coredo e il Comune di Predaia hanno proposto, da domenica 4 agosto a sabato 10 agosto 2019, il nuovo progetto di rievocazione della trazione del legno: “Predaia Arte e Natura – Sentiero, simposio, festival”.

Il progetto, sotto la direzione artistica dello studio Marte di Gianni Mascotti, si è aperto con lo svolgimento della tradizionale “Festa della Colomela”.

Durante il Festival sono state prodotte circa 80 “colomele” (antiche travi di sostegno delle coltivazioni di vite, realizzate spaccando in 4 “spicchi” un tronco di larice del diametro di circa 30 centimetri e della lunghezza di circa 250 centimetri, non sempre perfettamente lineari, ma dalla caratteristica esclusiva lavorazione a mano) oltre a un centinaio di “scandole” (tipiche tegole in legno molto utilizzate un tempo per tetti e facciate delle case).

Durante la giornata di festa si è data apertura al nuovo Simposio di sculture “Predaia Arte e Natura”, nato dalla forte esperienza delle 17 edizioni passate del concorso di scultura “Il legno riprende vita”.

Un’altra volta ancora, quindi, la frazione di Coredo si è trasformata in un laboratorio del legno, in cui 6 (+ 1) scultori internazionali hanno potuto dare libero sfogo alla loro arte.

Gli scultori internazionali, selezionati in base ad un progetto preventivo e presenti all’edizione di quest’anno, sono stati: Claire Alexie Turcot (Canada), Aaron Perez Silva (Spagna), Giuliano Giussani (Italia – Fara Gera d’Adda), Giulio Valerio Cerbella (Italia – Viole di Assisi), Paolo Moro (Italia – Trichiana Borgo Valbelluna), Toni Venzo (Italia – Pove del Grappa) e Luca Zanta (Italia – Montegrotto Terme).

Gli artisti hanno avuto la splendida opportunità di scolpire i tronchi presso le suggestive rive del lago di Coredo.

L’artista Luca Zanda ha invece avuto l’arduo compito di realizzare un’opera di “Colomela art”, composizione di “land art” creata riutilizzando le “colomele” e “scandole” risultanti dalla tradizionale gara di abilità “Festa della Colomela”.

I sette artisti in concorso hanno realizzato opere meravigliose seguendo il tema “i sogni”; le opere, appena terminato il Simposio, sono state immediatamente posizionate lungo il suggestivo sentiero alberato “Viale dei Sogni”, poste su apposite alzate in acciaio corten.

Nel corso degli anni e delle prossime edizioni verranno ampliati e sviluppati numerosi e agevoli percorsi artistico-culturali, aperti al pubblico di tutte le età e condizioni fisiche.