Case Itea e sostegno per i coniugi separati o divorziati in difficoltà

Il recente furto subito da Glo Calzature in via Galilei ha portato alla luce un diffuso malcontento dei commerciati del centro storico.

In molti vorrebbero abbandonare le vie del centro città.

E altrettanti puntano all’indotto delle feste natalizie e delle liquidazioni per portare almeno in pareggio il proprio bilancio.

Pubblicità Pubblicità

Il problema è che il sindaco Andreatta e la sua amministrazione hanno per troppi anni lasciato solo in centro storico che da salotto di Trento è passato ad essere esempio di degrado.

È stata sottovalutata la situazione o peggio ancora non è stata presa nemmeno in considerazione facendo finta di nulla oppure inventandosi con “sano buonismo” che i problemi erano solo percepiti e non erano per nulla reale. Ma i nodi come sempre vengono al pettine.

Una domanda diffusa è quella di come sono stati scelti i commercianti ai quali sono state inviate le proposte di adesione all’installazione delle luminarie 2019.

“L’assessore Stanchina ci ha accusato di scarsa partecipazione all’iniziativa ma le mail come sono state inviate? Normali o pec? Come mai prendendo ad esempio due vie attigue la richiesta è arrivata solo ad alcuni commercianti e non a tutti? Nella parte pedonale di via San Martino che vede il comune in prima linea per il suo recupero, nessuno l’avrebbe ricevuta”.

Pubblicità Pubblicità



La sensazione diffusa è quella che l’amministrazione abbia deciso a priori il tracciato luminoso, escludendo una parte del Centro Storico, ma comunque qual’è stato il criterio della selezione degli indirizzi delle mail?

Non solo, ma se le vecchie attività vorrebbero andarsene, le nuove stentano ad arrivare.

E’ il caso del negozio di calzature di via Cavour che si affaccia su piazza Santa Maria Maggiore: posizione strategica, vetrina ampia, ottimo passaggio anche perché sul lato opposto non c’è marciapiede, diciamo l’ideale per qualsiasi tipo di attività.

Gli interessati ? Solo stranieri per uso bazar o minimarket.

Il proprietario dovrebbe lasciarlo sfitto in attesa dell’arrivo di un’attività normale, oppure affittarlo lo stesso per portarlo a reddito?

Il problema è che il centro storico è immobile; nessun trasferimento e pochissimi nuovi arrivi escludendo franchising e grandi catene.

E’ inderogabile un nuovo piano commerciale per il centro storico, progetto al quale l’amministrazione di centro sinistra, non ha mai nemmeno pensato.